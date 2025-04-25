«Мы посягаем на конституционное право людей»

Начальник управления транспорта и связи мэрии Уфы Олег Хмарин и глава общественного совета при минтрансе Башкирии Рустам Баязитов вчера встретились с журналистами для обсуждения темы платной парковки в городе. Чиновники попытались объяснить, из каких соображений был установлен тариф в 40 руб. в час, кто будет освобожден от оплаты, а также заверили собравшихся, что уфимский проект опирается на общемировую практику. Представители СМИ не добились однозначного ответа о планируемых бюджетных поступлениях и усомнились, сможет ли общественный транспорт справиться с неизбежным увеличением нагрузки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Хмарин прогнозирует, что платные парковки со временем будут не только в историческом центре Уфы

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Олег Хмарин прогнозирует, что платные парковки со временем будут не только в историческом центре Уфы

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

1188 платных парковочных мест в центре Уфы планируется запустить в июне-июле этого года, а в тестовом режиме они начнут работать в мае, рассказал на вчерашней пресс-конференции начальник управления транспорта и связи Уфы Олег Хмарин. Под это выделены участки девяти улиц — Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Коммунистической, Ленина, Мустая Карима, Октябрьской революции, Пушкина и Чернышевского.

«Территории общего пользования должны использоваться не только для личных автомобилей, но и для всех жителей города, чтобы были комфортные, озелененные места под благоустройство, велодорожки, хорошие пешеходные тротуары», — сказал начальник транспортного управления мэрии. KPI для оценки эффективности меры, рассказал чиновник, является показатель в 15-20% свободных парковочных мест.

Исходя из загруженности парковочных мест будет изменяться и тариф, который сейчас установлен на уровне 40 руб. в час с учетом среднедушевых доходов населения города и стоимости проезда на общественном транспорте. В зависимости от того, каким будет спрос на платные парковки, будет корректироваться цена. Оплачивать парковку можно будет с помощью мобильного приложения, сайта, наличными в банкоматах и по СМС.

За неуплату тарифа планируется штрафовать на сумму 1,5 тыс. руб., соответствующие изменения готовятся в кодекс административных правонарушений, заверил Олег Хмарин. При этом первые 20 минут парковки плата взиматься не будет. На территориях, прилегающих к социальным учреждениям, первый час тоже будет бесплатным.

Ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, родители в многодетных семьях, инвалиды, а также владельцы электромобилей будут освобождены от оплаты.

«По сути, этим движением мы с вами посягаем на конституционные права жителей Уфы на свободу перемещения, на их право пользования общественным пространством», — начал свою часть выступления председатель общественного совета при региональном минтрансе Рустам Баязитов, предложивший рассмотреть не технические и организационные составляющие, а социальные аспекты вопроса платных парковок. По его данным, на Уфу, занимающую 0,5% территории Башкирии, приходится 25% автотранспорта. Кроме того, автомобилизация города растет — если по советским нормативам улично-дорожной сети на 1 тыс. человек населения приходилось 80 машин, то теперь реальный уровень автомобилизации составляет 400 автомобилей на 1 тыс. человек.

«Даже если на наш город снизойдет золотой дождь, который был 10 лет назад, когда мы проводили (саммиты) ШОС и БРИКС,— продолжил господин Баязитов, — наши градостроительные возможности не позволят нам пропорционально увеличить улично-дорожную сеть города». По его мнению, платные парковки являются общераспространенной мировой практикой для сдерживания автомобилизации. «Ни один город-миллионник не может себе позволить такую огромную бесплатную парковку», — утверждал чиновник.

Корреспондент портала Ufa1.ru Антон Селиверстов вслед за корреспондентом «Ъ» поинтересовался об экономических показателях проекта, однако дать ясный ответ на вопрос о поступлениях в бюджет за счет платы, взимаемой за парковку, спикеры не смогли. Тем не менее, они отметили, что такие данные будут получены из реальной практики, а окупиться затраты на инфраструктуру должны в течение трех лет.

Адель Салимова из издания «Пруфы» выразила опасения, не приведет ли монетизация уличных парковок к массовому переходу населения в автобусы и последующему коллапсу транспортной системы.

«Наоборот, это хорошо, если люди будут пересаживаться на общественный транспорт. Слава богу, до центра можно более-менее добраться. Улицы Ленина, Цюрупы, узел Центрального рынка, Гостиный двор — у нас там большое количество маршрутов проходит, поэтому запас у системы есть»,— заверил господин Хмарин. А господин Баязитов признал, что транспортной системе Уфы есть очень много проблем — например, недостаток подвижного состава. Решением он видит распространение перехватывающих парковок, кикшеринга и каршеринга.

Журналист «РБК Уфа» Юлия Булыгина спросила о перспективах распространения платных парковок на другие части города. По словам Олега Хмарина, изначально Высшая школа экономики, разработавшая концепцию проекта, предлагала сделать платными около 3,5 тыс. парковочных мест, однако на первом этапе было решено остановиться на 1,2 тыс.

Затем планируется покрыть весь исторический центр Уфы (от 3,5 тыс. до 3,7 тыс. парковочных мест), но экспансия будет зависеть от загруженности автостоянок и доступности альтернативы в виде общественного транспорта. «Как вариант, в дальнейшем можно будет рассмотреть проспект Октября»,— предположил господин Хмарин.

Идэль Гумеров