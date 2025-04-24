Канадские хоккеисты попали на скамейку подсудимых

В среду начался громкий процесс по обвинению в сексуализированном насилии, фигурантами которого оказались пять канадских хоккеистов. Двое из них в текущем сезоне играли в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ): это один из лидеров омского «Авангарда» Майкл Маклауд и выступавший за минское «Динамо» Диллон Дюбе. Игрокам грозит до десяти лет лишения свободы. Разбирательство продлится восемь недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диллон Дюбе

Фото: ХК «Динамо-Минск» Диллон Дюбе

Фото: ХК «Динамо-Минск»

В Канаде начался судебный процесс над пятью хоккеистами — Майклом Маклаудом, Кэлом Футом, Диллоном Дюбе, Картером Хартом и Алексом Форментоном. Их обвиняют в сексуализированном насилии, совершенном в 2018 году. Предполагаемое преступление было совершено в Лондоне (провинция Онтарио) во время вечеринки, посвященной победе сборной Канады на молодежном чемпионате мира. Однако обвинения были предъявлены гораздо позже — лишь в январе 2024 года.

Дело уже нанесло серьезный ущерб карьерам хоккеистов. Четверо расторгли контракты с клубами НХЛ.

Двое из них — Маклауд и Дюбе — провели часть сезона в КХЛ (первый успел довольно продуктивно поиграть за астанинский «Барыс» и омский «Авангард», второй выступал за минское «Динамо»). Харт в хоккей с тех пор не играет, а Фут недавно очутился в чемпионате Словакии. Еще один игрок — Форментон, выступавший на момент предъявления обвинения в Швейцарии,— заявил, что ушел из спорта и теперь работает на стройке. Если фигурантов признают виновными, каждому из них грозит до десяти лет тюрьмы.

Обвинение строится на показаниях потерпевшей, которую в судебных документах называют Е. М. Из выступления прокурора Хизер Донкерс следует, что 18 июня 2018 года Е. М. (тогда ей было 20 лет) отдыхала в баре Jack’s с друзьями. За вечер она выпила «около восьми алкогольных напитков» и по ходу дела познакомилась с Маклаудом и Дюбе. Сначала они танцевали в заведении, а вскоре Маклауд и Е. М. вместе покинули бар, чтобы уединиться в номере отеля.

Далее последовали подробности того, что происходило в комнате. Сначала, по версии прокурора, Маклауд и Е. М. занялись сексом по обоюдному согласию, затем в номер стало приходить все больше людей. В разное время в течение той ночи в нем оказывалось «до десяти мужчин». Донкерс, сославшись на показания свидетелей, сообщила, что «Е. М. предлагала заняться сексуальными действиями или спрашивала, не собирается ли кто-то заняться сексом с ней».

При этом, согласно показаниям самой потерпевшей, она «соглашалась с тем, чего хотели мужчины в комнате, потому что была пьяна, ощущала себя неуютно и не знала, что произойдет, если она поступит иначе», а также «не чувствовала, что у нее есть выбор».

По словам Хизер Донкерс, каждый из пяти обвиняемых «вступал с Е. М. в половой акт без ее согласия на конкретные действия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майкл Маклауд

Фото: ХК «Авангард» Майкл Маклауд

Фото: ХК «Авангард»

Обвинение акцентировало внимание на том, что другие мужчины пришли в номер именно по приглашению Маклауда. Некоторых он звал лично, когда выходил в коридор, некоторым отправлял сообщения с мобильного телефона. Переписка оказалась в распоряжении суда. Одно из сообщений, отправленных Маклаудом в чат команды, если верить Донкерс, звучало так: «Кто хочет быстро поучаствовать в “тройничке”? Номер 209, Майки». Таким образом, Маклауду может быть предъявлено дополнительное обвинение за вовлечение в преступление партнеров.

Кстати, есть в истории переписки хоккеистов и другие любопытные детали. Так, в июне 2018 года в том же чате игроки обсуждали, какие показания они должны будут давать в случае предъявления обвинений. Или другой пример: узнав о том, что делом заинтересовалась полиция, Маклауд спросил Е. М., «что можно сделать, чтобы это прекратилось».

Ключевым, по мнению прокурора, станет вопрос трактовки понятия «согласие»: «Дело не в том, сказала Е. М. “нет” или пустила ситуацию на самотек. Дело в том, согласилась ли она на каждый половой контакт, случившийся в ту ночь». По мнению Хизер Донкерс, «обвиняемые не предприняли никаких шагов, чтобы добиться согласия», а просто делали с Е. М. «что хотели». Обвинение утверждает, что не являются доказательством согласия и видеозаписи, сделанные и предоставленные суду Маклаудом, на которых потерпевшая говорит, что «все произошло по обоюдному согласию».

Так или иначе, обвиняемые вину не признают. Их судьбу решат 14 присяжных — 11 женщин и 3 мужчины. О решении будет объявлено не раньше чем через восемь недель — именно столько должен продлиться процесс.

Роман Левищев