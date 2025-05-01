Крестословица Ковальского. Часть 2

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

«Хороший текст» и «Коммерсантъ» представляют совместный проект



Редакция «Ъ» продолжает делиться лингвистическим наследием Максима Ковальского. Предлагаем вам вторую часть кроссворда, который Максим первоначально разработал для школы «Хороший текст». Первую часть, опубликованную в апреле, многие уже разгадывали. И мы решили, что вам не стоит останавливаться на достигнутом.

Максим Ковальский за 30 лет в «Коммерсанте» он прошел путь от корректора до главного редактора журнала «Власть» и креативного директора. Максим и был «Коммерсантом». К сожалению, он рано ушел от нас.

Но оставил нам, помимо интересного журнала, сотен статей, обложек, заголовков, слоганов, очень важное: уважение и любовь к каждому написанному слову. И этих слов сам Максим знал невероятно много. Неудивительно, что в жанре кроссворда он тоже себя успешно пробовал.

across (по горизонтали), down (по вертикали)

Заполняйте кроссворд онлайн. Правильные ответы подсветятся зеленым, неправильные — красным. В правом нижнем углу кроссворда есть кнопка, позволяющая очистить все поля и начать заново. Если решите сдаться, то правильные ответы можно посмотреть здесь.