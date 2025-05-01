Правильные ответы

Редакция «Ъ» продолжает делиться лингвистическим наследием Максима Ковальского. Нам помимо интересного журнала, сотен статей, обложек, заголовков, слоганов оставил важное: уважение и любовь к каждому написанному слову. И этих слов сам Максим знал невероятно много. Неудивительно, что он даже попробовал себя в жанре кроссворда.

«Хороший текст» и «Коммерсантъ» представляют совместный проект

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По горизонтали:

1. Она не лежит, ее отводят и изливают, в нее лезут и плюют, ею кривят и ее не чают.

2. Только очень жди.

5. Заплечных дел мастер.

6. В отличие от кока готовит не при качке.

7. Автор конической концепции ада.

9. Пожар в Риме был страшный, под стать императору.

10. Несклоняемое, не жареное и не вареное.

11. Враг бандерлогов.

13. Власоимитатор.

14. Современное государство, на территории которого располагается Вавилон.

15. Воздам.

16. И овощ, и смесь овощей.

18. Река у Марбургского университета, в котором учились Ломоносов и Пастернак.

21. Вахтанг Гогоберидзе.

22. Калгари, Альбервиль, Лиллехаммер, _______, Солт-Лейк-Сити, Турин…

23. Посетитель Колизея (шутка И. Андроникова из рассказа «Римская опера»)

По вертикали:

1. Актер, Барон, Сатин, Лука — место встречи.

2. Он партийный, не прерывай его!

3. Вино, названное именем острова.

4. Героиня станции Обираловка Нижегородского направления с красным мешочком.

8. Прорицатель.

12. Сборище философов на могиле героя.

16. Шкала яркостей на поверхности видимого объекта.

17. Синоним омонима реки предлагает приобрести другую реку.

19. Однушка за городом ниже уровня земли, удобства на улице.

20. Сгусток глины или песка, намываемый течением реки у берега.

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