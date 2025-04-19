Крестословица Ковальского
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Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ
«Хороший текст» и «Коммерсантъ» представляют совместный проект
Редакция «Ъ» продолжает делиться лингвистическим наследием Максима Ковальского. За 30 лет в «Коммерсанте» он прошел путь от корректора до главного редактора журнала «Власть» и креативного директора. Максим и был «Коммерсантом». К сожалению, он рано ушел от нас.
Но нам помимо интересного журнала, сотен статей, обложек, заголовков, слоганов оставил важное: уважение и любовь к каждому написанному слову. И этих слов сам Максим знал невероятно много. Неудивительно, что он даже попробовал себя в жанре кроссворда.
Предлагаем вам кроссворд, который Максим первоначально разработал для школы «Хороший текст», где тоже учат любить и правильно использовать слова.
Заполняйте кроссворд онлайн. Правильные ответы подсветятся зеленым, неправильные — красным. В правом нижнем углу кроссворда есть кнопка, позволяющая очистить все поля и начать заново. Если решите сдаться, то правильные ответы можно посмотреть здесь.