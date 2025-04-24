Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Мадриде

Россиянка Мирра Андреева обыграла чешку Мари Боузкову во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Турнир относится к категории WTA 1000, призовой фонд соревнований составляет €7,85 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert Prange / Getty Images Фото: Robert Prange / Getty Images

Матч продлился 1 час 46 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4. Мирра Андреева занимает 7-е место в рейтинге WTA, Мари Боузкова — 58-е.

В третьем круге Андреева встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.

Финал в одиночном женском разряде состоится 3 мая. Победительницей прошлогоднего розыгрыша стала полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова