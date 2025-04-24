Власти Новороссийска выиграли спор из-за 112 га виноградопригодных земель

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил решение Арбитражного суда Краснодарского края, поддержавшего администрацию Новороссийска в споре по включению участка в перечень виноградопригодных земель. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Как говорится в исковом заявлении ООО «Натухаевская Агро», принадлежащий обществу земельный участок площадью 112 га отнесен к категории земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «сельскохозяйственное производство». Включение его постановлением главы администрации Новороссийска в перечень виноградопригодных земель исключает возможность ведения на участке строительства и иных видов деятельности, за исключением виноградарства. Общество просило суд признать незаконными действия администрации Новороссийска, отменить постановление и исключить спорный земельный участок из реестра виноградопригодных земель.

Первая инстанция в удовлетворении иска отказала в связи с пропуском срока исковой давности без уважительных причин.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», ООО «Натухаевская Агро» могло обратиться в суд с восстановлением процессуальных сроков. Но компания пошла по иному пути, обратившись с жалобой на решение суда первой инстанции. Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции в ее удовлетворении отказал.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Натухаевское Агро» зарегистрировано в 2005 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — выращивание винограда. Учредитель — Анна Лысенко. Выручка предприятия за 2023 год не указана, убыток составил 30 тыс. руб.

Людмила Налтакян