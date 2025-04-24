Нарышкин допустил разные сценарии развития судьбы Зеленского

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на вопрос журналистов о возможности побега президента Украины Владимира Зеленского из Киева ответил, что у него нет однозначного мнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Могу лишь предположить, что возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского»,— сказал господин Нарышкин ТАСС.

Вчера, 23 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отставка господина Зеленского не входит в число требований России для заключения мира. Срок действующего украинского президента истек 21 мая 2024 года. Выборы в стране не проводили из-за действия военного положения.

Екатерина Отрашкевич