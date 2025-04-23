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Песков: отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отставка президента Украины Владимира Зеленского не входит в число требований России для заключения мира. При этом, по словам представителя Кремля, любые подписанные им документы, в том числе мирное соглашение, могут быть оспорены.

«Даже если бы соглашение с Зеленским было подписано сегодня, позже на Украине могут появиться люди, которые это оспорят, поставив под сомнение его легитимность»,— сказал Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, а выборы главы государства в стране не проводили из-за действия военного положения. Владимир Путин отмечал, что Владимир Зеленский «в силу своей нелегитимности» не имеет права подписывать мирный договор, хотя вести переговоры Россия готова «с кем угодно».

Лусине Баласян

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