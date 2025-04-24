Путин сообщил о сокращении кредитного портфеля банков

В первые три месяца 2025 года российские банки сократили объемы кредитования бизнеса и населения, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, объем рублевых кредитов бизнесу на балансе банков снизился на 680 млрд руб., объем кредитов физлицам — на 192 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Для экономики сокращение кредитного портфеля было компенсировано увеличением расходов федерального бюджета. Суммарно за январь—март текущего года его дефицит составил 2,2 трлн руб.»,— добавил господин Путин (цитата по пресс-службе Кремля).

По данным Объединенного кредитного бюро, в марте рынок кредитных карт, в отличие от других сегментов розничного кредитования, показал спад и выдачи опустились до уровня января. По итогам первого квартала выдачи оказались ниже и аналогичного периода прошлого года, и — более чем на 30% — четвертого квартала 2024-го. Падение количества выданных кредитных карт банки пытаются компенсировать ростом среднего чека, в том числе за счет увеличения лимитов по действующим картам.

Подробности — в материале «Ъ» «На картах марта показался январь».