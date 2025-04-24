Nissan ожидает годовой убыток в $5 млрд

Сегодня, 24 апреля, японская Nissan предупредила, что ожидает убыток в размере ¥700–750 млрд ($4,9–5,3 млрд) по итогам 2024 финансового года, завершившегося в марте. Автокомпания объясняет это обесценением активов и расходами на реструктуризацию. Ранее она прогнозировала годовой убыток в размере около ¥80 млрд ($560 млн). Nissan опубликует финансовую отчетность за год 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В последнее время Nissan, как и многие другие автопроизводители, сталкивается со снижением спроса на многих рынках и усилением конкуренции, прежде всего со стороны китайских компаний. В ноябре Nissan объявила о планах сократить 9 тыс. сотрудников и уменьшить глобальные производственные мощности на 20%. В США и некоторых других странах компании приходится продавать автомобили с существенными скидками, чтобы стимулировать продажи и сократить запасы. В конце прошлого года сообщалось о переговорах Nissan с Honda и Mitsubishi об объединении, однако эти обсуждения закончились ничем.

Яна Рождественская