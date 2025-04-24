На юге России за 5 лет закрылись около половины компаний с иностранным участием

В Краснодарском крае, Адыгее и Крыму за последние пять лет закрылись от трети до половины компаний с иностранным участием. Больше всего таких случаев зафиксировано на Кубани, говорится в подготовленном для «Ъ-Кубань» исследовании проекта «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом в Крыму, Адыгее и на Кубани с 2020 года количество компаний с иностранным участием сократилось на 50,89%. На 1 апреля 2020 года в трех регионах действовало 1177 таких организаций, на тот же период 2021-го — 1015, 2022-го — 889, 2023-го — 791, 2024-го — 661, и к апрелю 2025 года их количество сократилось до 578. Общий отток за пять лет составил 599 компаний.

«Если рассматривать ситуацию в каждом регионе, то Краснодарский край за пять лет потерял 57,14% иностранных юрлиц. В апреле 2020 года их было 833, в тот же период 2021 года — 701, в 2022-м — 608, в 2023-м — 523, в 2024-м — 409, и к апрелю 2025 года их количество сократилось до 357. Всего за пять лет в Краснодарском крае закрылось 476 компаний с иностранным участием»,— рассказали аналитики.

В Крыму количество таких юрлиц за пять лет уменьшилось на 35,46%. На апрель 2020 года их было 313, на апрель 2021 года — 289, на тот же период 2022-го — 258, 2023-го — 247, 2024-го — 231, и на апрель 2025-го — 202. В общей сложности за пять лет на полуострове закрылось 111 компаний с иностранным участием.

В Адыгее за пять лет бизнес с иностранным участием потерял 38,71% игроков. В апреле 2020 года была 31 такая компания, в апреле 2021-го — 25, в 2022 году — 23, в апреле 2023 года — 21, в 2024 году количество компаний с иностранным участием не сокращалось, но к апрелю 2025 вновь пошло на убыль — их стало 19. Таким образом, за пять лет в Адыгее закрылись 12 иностранных юрлиц.

«Количество компаний с иностранным участием сокращается по всей России, и южные регионы не исключение. Тенденция ярко прослеживается в Краснодарском крае, который за пять лет потерял более половины иностранных инвестиций. На сегодняшний день большая часть компаний с иностранным участием работает в сфере оптовой торговли, управления недвижимостью и строительной сфере, несмотря на то что они и потеряли большую часть участников за пять лет. На смену европейским компаниям постепенно приходят игроки из других стран, обсуждается возвращение ушедших зарубежных брендов. Также иностранные инвесторы открывают бизнес в России как физические лица»,— прокомментировала аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова.

Вячеслав Рыжков