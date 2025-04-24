Суд отменил приговор жителю Башкирии, осужденному по экстремистской статье

Верховный суд Башкирии отменил приговор активисту Марату Шарафутдинову, сообщила «Ъ-Уфа» его адвокат Айгуль Лексина. «Дело направят в прокуратуру Башкирии. По какой конкретно причине судебная коллегия приняла такое решение, неизвестно. Мотивированная часть определения будет готова позже»,— сказала она.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2024 года Кармаскалинский межрайонный суд признал активиста виновным в создании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и попытке хулиганства (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Его приговорили к девяти годам колонии общего режима.

В суде первой инстанции было установлено, что в ноябре 2020 года осужденный приехал в село Кармаскалы, якобы испытывая негативное отношение к местным армянам. Вместе с ним туда же прибыли около 70 человек. Реализовать задуманное осужденный не смог, поскольку его задержала полиция.

Также в суде решили, что Марат Шарафутдинов, в 2014 году добровольно войдя в националистическую организацию «Башкорт» (признана судом экстремистской и ликвидирована, ее деятельность запрещена), якобы организовал работу районной ячейки. Он, по версии суда, размещал символику организации на машинах и футболках, обсуждал ее работу в интернете, призывал к неподчинению полицейским.

Венера Хисамова