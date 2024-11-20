Житель Башкирии получил девять лет за создание экстремистской организации

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор активисту Марату Шарафутдинову. Он признан виновным в создании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и попытке хулиганства (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК РФ), ему назначено девять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Было установлено, что в ноябре 2020 года испытывавший негативное отношение к местным армянам осужденный приехал в село Кармаскалы. Вместе с ним «для устрашения армян» на как минимум 20 автомобилях прибыли около 70 человек. Реализовать задуманное фигурант уголовного дела не смог, так как был задержан полицией.

Суд также установил, что Марат Шарафутдинов, в 2014 году добровольно войдя в националистическую организацию «Башкорт» (признана судом экстремистской и ликвидирована, ее деятельность запрещена), организовал работу районной ячейки. Он размещал символику организации на машинах и футболках, обсуждал ее работу в интернете, призывал к неподчинению полицейским.

Подсудимый вину не признал, от дачи показаний отказался и просил оправдать его.

Венера Хисамова