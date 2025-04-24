Весна фаном красна

Одним из трендов этой весны в отечественном футболе стал довольно заметный рост посещаемости матчей чемпионата страны. По итогам первенства она, возможно, приблизится к цифрам, характерным для доковидного периода с его всплеском интереса к живому просмотру игр, резко снизившемуся после внедрения Fan ID. Всплеск нынешний в Российской премьер-лиге (РПЛ) объясняют остротой интриги в турнире, в котором за золото снова, как и в прошлом сезоне, борются несколько команд, а также «обновлением аудитории», привыкающей к карте болельщика и компенсирующей отсутствие по-прежнему бойкотирующих матчи фанатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидирующий в чемпионате России «Краснодар» является и одной из самых посещаемых команд первенства: на его домашних матчах в среднем присутствует более 26 тыс. зрителей

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Лидирующий в чемпионате России «Краснодар» является и одной из самых посещаемых команд первенства: на его домашних матчах в среднем присутствует более 26 тыс. зрителей

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Сегодня матчем махачкалинского «Динамо» против лидирующего в чемпионате России «Краснодара» открывается 26-й тур турнира. Он наверняка закрепит уже достаточно очевидный тренд этой весны, выражающийся в довольно резком росте интереса к «живому», с трибуны, просмотру матчей.

Посещаемость относительно недавно была предметом гордости всех, кто имеет отношение к отечественному футболу.

После впервые прошедшего в России в 2018 году чемпионата мира, на котором сборная-хозяйка дошла до четвертьфинала, она росла бурными темпами, в конце концов превысив рубеж в 17 тыс. зрителей в среднем на матче. Это было близко к показателям, характерным для флагманских чемпионатов «большой пятерки» — английского, испанского, итальянского, немецкого и французского, хотя раньше российская лига находилась от них очень далеко.

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Падение посещаемости произошло в 2020 году из-за пандемии COVID-19, спровоцировавшей введение разной степени жесткости ограничений, в том числе по присутствию зрителей на играх. Однако и когда ограничения были сняты, она не восстановилась, а, наоборот, рухнула (см. рисунок). И этот парадокс невозможно было объяснить ничем иным, кроме внедрения в чемпионате России в 2022 году системы обязательной идентификации посетителей матчей, известной как Fan ID. Ее появление было встречено в штыки объединениями фанатов практически всех клубов высшего дивизиона, приравнивавших систему к нарушению личных свобод и бойкотировавших даже важные игры.

В минувшие два года шел процесс привыкания к Fan ID.

Правительство уже успело смягчить процедуру его оформления (теперь она, например, может осуществляться дистанционно, без визита в МФЦ), а РПЛ и Минцифры РФ постоянно отчитывались о растущем количестве тех, кто его оформил. В настоящее время оно превысило 2,5 млн человек. Однако статистика еще несколько месяцев назад настаивала на том, что негативный «эффект Fan ID» в чемпионате России по-прежнему существует. Средняя посещаемость текущего турнира до начавшегося в декабре зимнего перерыва по итогам 18 туров была немногим более 11 тыс. зрителей, то есть, по сути, никак не изменилась по сравнению с предыдущим сезоном.

Однако после паузы изменения произошли, причем радикальные. Чемпионат России возобновился в марте, а после его рестарта сыграно семь туров. Очень низкой — 9,5 тыс. человек — посещаемость была всего в одном из них, 20-м. Во всех остальных она превышала показатели прошлого сезона, а чаще всего превышение было чрезвычайно существенным. Пиком в этом смысле был 23-й тур. За матчами в его рамках наблюдали в среднем 16,6 тыс. зрителей.

Если брать именно весенний отрезок, то средняя посещаемость матчей на нем составила 13,1 тыс. человек. Это показатель доковидной эпохи.

Средняя посещаемость чемпионата в целом до 12 тыс. пока не дотянула. Но эту отметку она наверняка, принимая во внимание тенденцию, превзойдет, а рядом с ней очутится, вероятно, уже после завершения уикенда. Дело в том, что 26-й тур выделяется наличием сразу двух субботних матчей в формате «гранд против гранда», имеющих исключительное турнирное значение. В одном из них располагающийся на третьем месте «Спартак» принимает отстающий от него на два очка ЦСКА, в другом «Динамо», которое в двух баллах позади армейцев, принимает идущий вторым «Зенит»: его от краснодарцев отделяет такая же — двухочковая — дистанция. На московское дерби на вмещающей 45 тыс. человек «Лукойл Арене» уже реализованы все билеты. На встречу на динамовской «ВТБ Арене» (она вмещает почти 26 тыс. зрителей) в продаже днем 24 апреля их оставалось менее тысячи.

В РПЛ, впрочем, не считают всплеск востребованности «живого» просмотра матчей неожиданным событием. В структуре “Ъ”, напомнили, что она «стабильно растет в последние три сезона», связав рост прежде всего с тремя факторами. Первый — это «обновление аудитории» с постепенным «замещением» новыми болельщиками, которых устраивает наличие Fan ID, тех, кто до сих пор не смирился с его внедрением. «Такой же тренд мы ранее видели в чемпионатах Италии и Турции, где также были введены карты болельщика»,— пояснили в РПЛ.

Вторым фактором является организация «лигой, ее партнерами и самими клубами» «красочных» шоу на матчах и обеспечение «комфортных условий» для зрителей. А третьим и, видимо, важнейшим — интрига в чемпионате, заставляющая возвращаться на трибуны даже «активных болельщиков», после введения Fan ID воздерживавшихся от посещения встреч.

Высочайший градус интриги, действительно, стал отличительной чертой чемпионатов России. Весной 2024 года исход борьбы за золото в нем решился лишь в заключительном туре, а участвовали в ней три команды — «Зенит», которому достался шестой подряд титул, и упустившие прекрасный шанс завоевать его «Краснодар» с «Динамо». За пять туров до финиша этого первенства «золотая гонка» не выглядит менее плотной. «Краснодар» от замыкающего топ-пятерку «Динамо» отделяет только девять очков.

Алексей Доспехов