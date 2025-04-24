В 33 регионах России более 300 человек взяли под наблюдение из-за холеры

Специалисты Роспотребнадзора выявили холеру у жителя Подмосковья, вернувшегося из путешествия в Индию 21 апреля. Следом они определили людей, с которыми контактировал заболевший, и по итогу взяли под наблюдение 321 человека из 33 регионов России. Речь идет о родственниках туриста, пассажирах рейса, которым он возвращался на родину, сотрудниках скорой помощи. Симптомов заболевания у них не выявлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как сообщает подмосковное управление Роспотребнадзора, мужчина с 11 по 20 апреля находился в поездке, во время которой посетил несколько городов в Индии и соседнем Непале. «По его утверждению, пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе»,— говорится в сообщении ведомства.

По возвращении домой он почувствовал недомогание, а после резкого ухудшения состояния был госпитализирован в инфекционный стационар. По данным на сегодня, 24 апреля, его состояние оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой. Глава подмосковного минздрава Максим Забелин сообщил в своем Telegram-канале, что пациент находится в мельцеровском изолированном боксе под присмотром врачей.