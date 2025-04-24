Костин рассказал о двух претендентах на покупку «Росгосстраха»

ВТБ рассматривает продажу «Росгосстраха», сообщил президент—председатель правления банка Андрей Костин. По его словам, интерес к активам проявляют как минимум два покупателя. О ком идет речь, он не уточнил, но отметил, что актив нужно отдать в руки профессиональных страховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы в свое время продали "ВТБ страхование" "Согазу", а теперь вот хотим "Росгосстрах" продать, потому что страховой бизнес сам по себе очень непростой, требующий огромного внимания»,— рассказал господин Костин на встрече с клиентами ВТБ Private Banking (цитата по ТАСС).

В декабре 2022 года Центробанк вышел из капитала банка «Открытие», 100% акций перешли к ВТБ. Сумма сделки составила 340 млрд руб. О планах продать «Росгосстрах» сообщалось в 2021 году, еще до реализации акций банка. На прошлой неделе Андрей Костин заявил, что ВТБ планирует выйти из непрофильных активов в ближайшие пять лет.

О деятельности банка — в материале «Ъ» «Все филиальное просто».