ВТБ планирует выйти из непрофильных активов в ближайшие пять лет

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин заявил, что банк хочет выйти из непрофильных активов, которые не относятся к банковской деятельности. Сделать это планируется в ближайшее пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По его словам, Центробанк (ЦБ) «дестимулирует лезть в другие отрасли». «Я для себя принял решение на ближайшие пять лет, когда будут ужесточаться требования по непрофильным и нефинансовым активам. У нас задача выйти из всех этих активов, которые не относятся к прямой банковской деятельности, и заниматься исключительно банковской деятельностью»,— рассказал он на форуме Data Fusion (цитата по «Интерфаксу»).

Реализация банками непрофильных активов не регулируется государством. Они могут продавать имущество сами, через брокеров или через электронные площадки, крупнейшая из которых — «Российский аукционный дом».

Reuters со ссылкой на рейтинговые агентства пишет, что Сбербанк и ВТБ — в числе лидеров по абсолютному объему непрофильных активов. В начале апреля первый замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин сообщил, что регулятор планирует ввести риск-чувствительный лимит для банков с 1 октября 2026 года, чтобы они накапливали меньше активов, не приносящих доход. По его словам, этот лимит установят «на достаточно высоком уровне», но он не затронет большинство банков.