Кремль прокомментировал возможную встречу Путина и Уиткоффа 25 апреля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о готовящейся встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что переговоры состоятся 25 апреля. Белый дом и Кремль подтверждали, что господин Уиткофф планирует приехать в Россию на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф и Владимир Путин

Фото: Пресс-служба президента РФ Стив Уиткофф и Владимир Путин

Фото: Пресс-служба президента РФ

«Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом. Ничего не укроем. Мы все вам сообщим»,— заверил господин Песков журналистов в ходе пресс-колла. Он добавил, что в Кремле не могут раскрыть подробности переговоров до их начала.

22 апреля о визите Стива Уиткоффа в Москву сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Позднее Белый дом уточнил, что господин Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Путиным.

СМИ писали, что Стив Уиткофф планирует приехать в Россию после переговоров в Лондоне американских, украинских и европейских чиновников. При этом сам спецпосланник американского президента, а также госсекретарь США Марко Рубио в британскую столицу не поехали из-за отказа Украины обсуждать территориальные вопросы на данном этапе.

Стив Уиткофф приезжал в Россию трижды: 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в здании Президентской библиотеки. Они обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта, в том числе территориальные вопросы.

О попытках урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Анастасия Домбицкая