Госсовет Чувашии одобрил Артамонова на должность Председателя Кабмина республики

Госсовет Чувашии утвердил кандидатуру Сергея Артамонова (бывшего министра сельского хозяйства Чувашии) на должность председателя правительства региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Чувашии Олег Николаев.

По словам господина Николаева, это решение обеспечит команду эффективным руководством, готовым решать актуальные задачи и реализовывать масштабные инициативы во благо жителей республики.

«Сергей Геннадьевич — опытный и профессиональный руководитель, который уже зарекомендовал себя как человек, способный принимать сложные решения и работать в команде», — сообщил глава Чувашии.

С октября 2015 года по 13 марта 2025 года Сергей Артамонов был министром сельского хозяйства Чувашской Республики.

13 марта сообщалось, что господин Артамонов освобожден от должности министра сельского хозяйства региона.

На следующий день он был назначен зампредом Кабмина Чувашии.

Артём Дергунов