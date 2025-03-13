Министр сельского хозяйства Чувашии отправлен в отставку

Глава Чувашии Олег Николаев освободил от должности министра сельского хозяйства региона и заместителя председателя Кабмина Сергея Артамонова. Соответствующий указ опубликован на сайте нормативных правовых актов Чувашской Республики.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Увольнение состоялось по «инициативе работника».

С 14 марта 2025 года обязанности министра сельского хозяйства временно возложены на Инну Вячеславовну Волкову, занимающую должность первого заместителя министра.

Артём Дергунов