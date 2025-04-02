Марш к турецкому

По данным свердловских турагентств, цены на отдых для уральских туристов с прошлого года изменились незначительно, а некоторые направления даже подешевели из-за снижения курса валют. Среди наиболее популярных направлений на майские праздники традиционно остаются Турция, Египет, ОАЭ. Поездка на неделю за границу обойдется в 140-230 тыс. руб. на двоих, а отдохнуть несколько дней внутри России паре туристов стоит около 60 тыс. руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наиболее популярными направлениями для жителей Свердловской области на грядущие майские праздники являются Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Турция, Египет, ОАЭ, а также страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, остров Хайнань (Китай) и Вьетнам, рассказали «Ъ-Урал» в агентстве «Туристико». Ппопулярность последнего направления, в частности, обусловлена удачным расписанием рейсов в Нячанг из Екатеринбурга. В турагентстве «Слетать.ру», напротив, отметили, что туры в Азию востребованы мало, поскольку в таких поездках необходимо закладывать два-три дня на акклиматизацию, и уместить такую поездку только на майские сложно (россияне отдыхают с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая).

В компании сообщили, что на майские праздники из заграничных направлений наиболее популярны Египет и Турция, так как полетная программа по этим направлениям достаточно обширная, есть варианты туров на 5-7 дней.

«Египет пользуется спросом чуть больше, чем Турция, поскольку погода в мае там более стабильная и комфортная для пляжного отдыха. Однако, многие выбирают и Турцию: лететь туда ближе и стоимость путевок ниже на 15-20%, чем в Египет»,— пояснили «Ъ-Урал» в «Слетать.ру».

Из направлений по России зачастую туристы выбирают Сочи, рассказали в агентстве. Поскольку вода в море в мае еще не прогрета, туристы ориентируются на предложения, где есть бассейны с подогревом. Помимо этого, пользуются спросом экскурсионные туры в Санкт-Петербург, Калининград или Москву: в эти города есть возможность выбрать поездку на 2-4 ночи с коротким перелетом по умеренным ценам.

В агентстве «Туристико» отметили, что по сравнению с весной прошлого года цены на поездки выросли незначительно, при этом повысился спрос. В «Cлетать.ру» также фиксируют незначительное повышение цен на заграничные направления, тогда как стоимость путешествий по России, по данным агентства, остается на уровне прошлого года. Директор турагентства «Пангея» Анастасия Ермолаева пояснила, что на рост цен во многом влияет стоимость авиаперевозок, в том числе, по России. «В Турции по ряду отелей цены на летний отдых вообще серьезно не изменились, на фоне падения курса валюты мы можем получить даже прошлогодние цены, а бывает и того ниже. Но, безусловно, есть отели, которые хорошо себя зарекомендовали, имеют своих постоянных клиентов, они повышают цены»,— пояснила директор турфирмы «Пангея» Анастасия Ермолаева.

По данным туроператоров, поездка в Турцию на двоих на неделю в майские праздники обойдется в 140-150 тыс. руб., в Таиланд — около 165 тыс. руб. в Паттайю и 185 тыс. руб. на Пхукет. Отдых в Египте обойдется примерно в 170 тыс. руб., в Хайнани (Китай) — от 185 до 230 тыс. руб. Отдых в Сочи на четыре ночи в начале мая будет стоить от 56 тыс. руб. на двоих, поездка на три ночи в Минеральные воды — от 60 тыс. руб., в Санкт-Петербург — от 55 тыс. руб.

Летом уральцы планируют отдохнуть в большей степени в Турции, Египте, Нячанге (Вьетнам), сообщили в фирме «Туристико».

«Однозначным фаворитом будет Турция, уже есть спрос на отдых 7-10 дней. Также в летнем периоде добавляются круизы по рекам России и заграничные круизы из Сочи, меньше акцент на экскурсионный отдых и больше просто на пляжный»,— сказала Анастасия Ермолаева.

По ее словам, в рамках раннего бронирования сейчас начинают планировать поездки и на осень, например, в ОАЭ.

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев сообщил, что все больше уральцев интересуют направления, где можно совмещать несколько видов отдыха, в том числе территории с историей, культурными маршрутами. Из внутренних направлений «протоптана тропа» в Алтайский край, вырос интерес к курортам на побережьях Каспийского моря и Азовского.

Туристические компании не фиксируют снижения спроса среди уральцев на курорты Черноморья после разлива мазута в Анапе. В то же время вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил наличие «беспокойства по поводу Анапы». Роспотребнадзор в апреле определит, возможно ли там купание, но местные гостиницы уже начали предлагать отдых с бассейнами. «Что касается Анапы, безусловно, мазут повлиял очень серьезно, тем более был длительный негативный информационный фон. Но одним из основных сдерживающих факторов является отсутствие прямого авиасообщения между городами России и Анапой»,— сказала Анастасия Ермолаева.

Анна Капустина