Шанхай показывает автопремьеры

Китайские автопроизводители делают ставку на крупное — на автосалоне в Шанхае в 2025 году представлены несколько новых модификаций кроссоверов и внедорожников из КНР. Выставка с участием представителей из 26 стран и более 1 тыс. компаний начала свою работу 23 апреля. Свои модели уже показали Haval и Tank, а европейские концерны презентовали ряд обновленных моделей с заделом на будущее. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что американские марки на общем фоне представлены слабо. Какие новинки могут оказаться в России? Разбирался Станислав Крючков.

Международная выставка автотехнологий проходит в Шанхае каждый нечетный год под занавес апреля. Этот салон уже 21-й по счету. Две трети представленных брендов китайские. Премьеры от европейских концернов тоже большей частью ориентированы на рынок КНР.

Масштаб события уже перерос выставки, которые еще 10 лет назад были определяющими для автобизнеса, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Самые сумасшедшие глобальные выставки сейчас проходят в Китае. В Пекине — в прошлом году, а в этом — в Шанхае, они чередуются. И это действительно один из мировых центров, диктующих все, что происходит в автомобильной сфере. Китайцы практически перестали оглядываться на европейцев, японцев, американцев, делают то, что считают нужным. Опираясь на огромный спрос внутри страны, они постепенно увеличивают экспортный потенциал».

На автосалоне запланировано 93 мировые премьеры. Российские импортеры ожидают дебюта ряда моделей Chery, Jetour, Bestune и Exeed. Главной темой мотор-шоу должны были стать электоромобили и гибриды. Но поклонников классического ДВС тоже не оставили без внимания, отмечает автоэксперт Роман Зубко: «Ожидали, что Шанхайский автосалон покажет всеобъемлющий тренд на электромобили, но этого не произошло.

Мы вряд ли увидим предсказываемую многими смерть ДВС. В частности, китайские производители очень активно вкладываются в разработку двигателей большого объема.

В Шанхае Great Wall представила четырехлитровый V8 для больших кроссоверов и внедорождников. В серийной версии его установят на новом Tank 800».

Новинки планируют показать Toyota, Mazda, Volkswagen и Peugeot. Концерн VAG привез три концепта для китайского рынка — бюджетный седан, созданный совместно с FAW, и два кроссовера — полностью электрический и с гибридной силовой установкой. Porsche продемонстрирует очередную вариацию на тему 911, а Audi — свой суббренд для азиатского рынка, рассказывает обозреватель портала «Китайские автомобили» Андрей Трубин: «Китай на данный момент занимается развитием уже существующих технологий. Тут и новые версии внедорожника Tank 300, новый Voyah Free, и система автономного вождения, многочисленные интеллектуальные помощники, силовые установки, в первую очередь гибридные.

Новинкой стали платформы, поддерживающие "режим краба", танковые развороты.

Европейских брендов, особенно американских, в этот раз представлено мало. Если мы говорим про Volkswagen, там целая вереница новинок, и практически эти модели ориентированы именно на китайский рынок».

Аренда площадки в Национальном конгрессно-выставочном центре Шанхая обходится в круглую сумму, а цены на отели подскочили вдвое, обращает внимание исполнительный директор экспортной компании Myron Trade Марад Абдуллаев: «Очень много людей, саммиты, конференции. Мы каждый год здесь участвуем. Квадратный метр стоит 25 тыс. юаней. Стоимость отелей в 10-15 км от выставки поднимается примерно на 50%».

Поклонникам немецкого стиля BMW покажет преемника M3 без ДВС под капотом, баварский концерн запускает линейку Neue Klasse. Mercedes-Benz рассчитывает удивить космическим предсерийником Vision V с автопилотом и премиум-салоном. Встанет ли минивэн на конвейер через год — предмет веры и надежды.

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Станислав Крючков