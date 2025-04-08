Exlantix ET поворачивает в Россию

Новый премиальный гибрид из Китая официально появится в России. Кроссовер Exlantix ET получил одобрение типа транспортного средства, дилеры ожидают поступление первых экземпляров в шоу-румы уже в апреле. Бренд Exlantix входит в большую семью корпорации Chery, представлен он будет в родственных автосалонах Exeed. Гибридная модель для российского рынка оснащена 1,5-литровым двигателем и двумя электромоторами. Автомобиль имеет увеличенный запас хода — более 1100 км при полном баке и с максимально заряженной батареей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exlantix Фото: Exlantix

Производитель заявил обширный зимний пакет опций и антикоррозийную защиту от соляного тумана, в десять раз превышающую норму. Но бренду придется предложить покупателю еще больше преимуществ, чтобы скорректировать спрос на другие премиальные бренды из КНР, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Потенциал есть. Это очень продвинутые в цифровом плане машины. Там много интересных решений. Покупателям таких авто важно степень рекуперации энергии, поиграться с этим.

Бренд рассчитывает на тех, кто нацелен на такую технологичную продукцию, и действительно попадает в аудиторию того же Lixiang, который у нас раскручен очень сильно.

Плюсы очевидны: человек приходит, получает уже русифицированную машину, гарантию. Это не значит, что это беспроблемное существование, потому что мы знаем, что в случае с китайскими автомобилями и брендами даже официальные продавцы не всегда могут и машину отремонтировать, и запчасти привезти. Но хотя бы с какими-то регулярными работами, техобслуживанием, расходниками сложностей не будет. При этом покупателей придется переманивать у других брендов. И в отношении каких-то компаний это будет легко сделать. Одна из них — это Skywell, который машинки напродавала, а теперь с рынка уйдет совсем. Но у каких-то игроков будет очень тяжело забрать покупателей, в частности, у Lixiang».

По данным агентства «Автостат», в первом квартале 2025 года премиальные модели составляют не более 1,5% всего автомобильного рынка в России. До 2022-го показатель стабильно находился на уровне 9-10%. При этом у гибридных версий шансы найти покупателя в этом ценовом сегменте выше, чем у чистых электрокаров, заметил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов: «Тренд сменился с электромобилей на гибриды, которые более функциональны. У них большая дальность пробега, относительная отвязка от зарядных сетей. Так что такие авто набирают долю. Но в целом сейчас по России суммарно гибриды-"электрички" занимают примерно 5%. Причем на электрокары даже меньший процент приходится. В гибридах наибольшую долю занимает Lixiang. В топ-15 в премиальном сегменте входят также Exeed, Tank».

Цены на Exlantix ET пока не объявлены. Эксперты прогнозируют уровень в 7-8 млн руб.

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Юлия Савина