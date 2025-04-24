Игорная зона «Красная Поляна» планирует принять 35 тысяч гостей в праздники

Российские игорные курорты рассчитывают принять свыше 100 тыс. гостей за длинные майские выходные. С 1 по 11 мая 2025 года казино-кластеры в Сочи, Калининграде и на Алтае готовят расширенные программы. Совокупный прогноз посещаемости обнародовала Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). Для сравнения: год назад, с 28 апреля по 12 мая, те же площадки приняли более 95,8 тыс. человек.

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На динамику, поясняют эксперты, влияет производственный календарь 2025: две серии праздников разделяют лишь три рабочих дня, что позволяет туристам спланировать непрерывный отпуск. Анализ предыдущих сезонов дает основания ожидать устойчивый спрос не только для казино, но и для смежных отраслей гостеприимства.

Комплекс «Красная Поляна» в Сочи рассчитывает повторить результат 2024 года, близкий к 35 тыс. визитов. Южный курорт акцентирует внимание на внеигровых активностях: гастрономических сет-ужинах, концертах популярных исполнителей и тематических фестивалях, способных расширить аудиторию за пределы ядра игроков.

Алтайская «Сибирская монета» прогнозирует рост трафика на 10%. Опережающая заявка базируется на плотном событийном календаре: запуск подогреваемых открытых бассейнов, программы активного отдыха на природе и традиционное массовое цветение маральника.

На западной границе страны казино SOBRANIE в зоне «Янтарная» ждет порядка 20 тыс. гостей — плюс четверть к прошлому году. Драйвером интереса станет крупный международный покерный турнир, дополняемый серией развлекательных мероприятий.

Вячеслав Рыжков