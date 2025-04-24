Башкирия разместит облигации на 12 млрд рублей

Минфин Башкирии ищет агента для размещения государственных облигаций, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. За услуги он готово заплатить до 10,5 млн руб.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг — 12 млрд руб. Предельный срок погашения — до 30 декабря 2027 года.

Подрядчик должен провести мониторинг состояния рынка государственных ценных бумаг и спрогнозировать развитие ситуации, согласовать с заказчиком предельные значения ставок купонов, цену размещения облигаций, их прогнозируемую доходность, разработать оптимальную структуру и параметры выпуска облигаций и так далее.

Министерство определит подрядчика по итогам запроса предложений у 20 выбранных им финансовых организаций. Заявки оно будет принимать до 6 мая. При выборе подрядчика, помимо ценового предложения, будут учитываться такие критерии, как деловая репутация, опыт размещения ценных бумаг и позиции агента на российском рынке, а также предложенная им стратегия подготовки и реализации размещения облигаций.

Как сообщал «Ъ-Уфа», государственный долг Башкирии на 10 марта составил 66,97 млрд руб. Верхний его предел на 1 января 2026 года утвержден на уровне 75,7 млрд руб. На 2025 год общий объем доходов республиканского бюджета составит 337,5 млрд руб., 81,5 млрд руб. из которых — безвозмездные поступления из федерального бюджета. Расходы бюджета превысят 341,5 млрд руб. Соответствующие параметры утверждены законом «О бюджете Республики Башкортостан на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Наталья Балыкова