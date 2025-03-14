Госдолг Башкирии увеличился до 67 млрд рублей

Государственный долг Башкирии на 10 марта составил 66,97 млрд руб., следует из условий эмиссии и обращения государственных облигаций республики, утвержденных приказом регионального минфина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Верхний предел государственного внутреннего долга Башкирии на 1 января 2026 года утвержден на уровне 75,7 млрд руб., говорится в условиях эмиссии.

На 2025 год общий объем доходов республиканского бюджета составит 337,5 млрд руб., 81,5 млрд руб. из которых — безвозмездные поступления из федерального бюджета. Расходы бюджета превысят 341,5 млрд руб. Соответствующие параметры утверждены законом «О бюджете Республики Башкортостан на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Дефицит бюджета на 2025 год составит 4 млрд руб. Расходы на обслуживание государственного долга превысят 3,7 млрд руб.

Расходы на обслуживание госдолга в Башкирии увеличивались на протяжении предыдущих трех лет. В 2022 году они составляли 1,16 млрд руб., в 2023-м — 1,89 млрд руб., в 2024-м — 2,18 млрд руб. Дефицит бюджета за этот период увеличился с 14,7 до 18,1 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», государственный долг Башкирии в 2023 году увеличился на 20,4 млрд руб., составив 58,8 млрд руб. По сравнению с 2022 годом он вырос в полтора раза. В 2023 году было привлечено 17,6 млрд руб. заемных средств, в числе которых трехлетний облигационный займ (5,5 млрд руб.), инфраструктурный бюджетный кредит на комплексное развитие Нефтекамская и проект застройки «Южные ворота» (6,8 млрд руб.) и специальные казначейские кредиты на развитие ЖКХ Уфы, реконструкцию коллекторов в Нефтекамске и закупку автобусов для малых городов и сел. Еще 438 млн руб. бюджетного кредита республика получила на ремонт дорог и мостов.

Наталья Балыкова