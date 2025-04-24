В Уфе директора компании осудили за гибель работника на стройплощадке

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор директору ООО «Регионстройпроект». Он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением охраны труда и техники безопасности при строительных работах, на два года.

Установлено, что в апреле 2024 года руководитель компании дал устное задание электросварщикам и монтажникам проверить смонтированный электрический котел на первом этаже строящегося склада в деревне Карпово и провести обследование системы отопления.

Во время работ разрушилась металлическая лестница, под завалами которой оказались двое сотрудников, один из которых скончался от травм, а здоровью второго причинен вред средней тяжести.

Причиной случившегося стало несоответствие работ по сварке металлоконструкций, которые выполняла фирма под руководством подсудимого. Подсудимый признал вину и возместил компенсацию морального вреда родителям погибшего 1 млн руб., а также 300 тыс. руб. пострадавшему.

Майя Иванова