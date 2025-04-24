Алиханов оценил дефицит кадров в обрабатывающей промышленности России

В российские предприятия обрабатывающей промышленности необходимо привлечь дополнительно 1,9 млн человек. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Алиханов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Антон Алиханов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Из них где-то 500–530 тысяч — это люди с высшим образованием. И все остальные, где-то 1,4 миллиона,— это среднее профессиональное образование, которое требуется исходя из тех целей, которые у нас определены нацпроектами технологического лидерства»,— сказал глава Минпромторга телеканалу «Россия 24».

На роботизацию предприятий в текущем году выделено 7 млрд руб. В перспективе шести лет в это направление вложено 136 млрд руб. «Мы только-только разгоняемся, с абсолютно новыми инструментами, поэтому здесь задача не просто показать объем денег, а все-таки сделать их эффективными, чтобы они были востребованными»,— добавил господин Алиханов.

По оценкам Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, в обрабатывающем секторе РФ не хватает 75–140 тыс. квалифицированных рабочих, и в перспективе этот дефицит будет нарастать.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обработке ищут кадры».