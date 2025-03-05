Обработке ищут кадры

В обрабатывающем секторе РФ уже сейчас не хватает 75–140 тыс. квалифицированных рабочих, и в перспективе этот дефицит будет нарастать. К такому выводу пришли эксперты Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, проанализировав спрос и предложение специалистов с образованием по укрупненным группам профессий по профилям «Машиностроение» и «Технология материалов». Отметим, на работников такого профиля в этой сфере приходится 30–40% всех рабочих мест.

В 2018–2023 годах прием на программы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов по профилю «Машиностроение» и «Технология материалов» вырос почти на 7 тыс. человек, а доля приема по этим направлениям в общем приеме на все укрупненные группы профессий — с 17,1% до 19,7% соответственно. В то же время в отрасли «Обрабатывающие производства» дефицит квалифицированных рабочих с таким образованием увеличился в 2019–2023 годах с 47 тыс. до 120 тыс. человек. Как отмечают авторы исследования, по прогнозу Росстата доля работников, выбывающих из работы в отрасли из-за достижения пенсионного возраста, со временем будет возрастать, поэтому дефицит специалистов с необходимым образованием в ближайшие 10–15 лет сохранится и даже увеличится — даже если предположить, что все рабочие с образованием этого профиля будут после окончания обучения работать в обработке, для его насыщения кадрами доля приема на соответствующие программы должна быть увеличена в два-три и более раз.

Альтернативный способ, который рассматривают эксперты РАНХиГС,— развитие целевой подготовки кадров по дефицитным специальностям. Сейчас доля таких учащихся не превышает 3,9% — хотя и выросла с 2,9% в 2019 году. Рост объемов подготовки квалифицированных работников с образованием по профильным для отрасли «Обрабатывающие производства» профессиям в ближайшие 2–4 года можно обеспечить за счет незначительного (до 4%) перераспределения приема на такие программы специалистов среднего звена. При этом, отмечают авторы, «некоторое увеличение объемов финансирования» в первые год-два потребуется на подготовку мастеров производственного обучения и обновление парка учебного оборудования. Однако это позволит ликвидировать дефицит профильных рабочих уже к 2030 году, даже с учетом ежегодного выхода на пенсию части занятых.

Анастасия Мануйлова