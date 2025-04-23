Мишустин одобрил проект соглашения России с Китаем о защите инвестиций

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения России с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций. Оно придет на смену аналогичному документу, который действовал с 2006 года. В ближайшее время его подпишет Минэкономразвития от имени правительства РФ.

Согласно тексту документа, каждая сторона обязуется способствовать созданию благоприятных условий для инвесторов другой стороны при осуществлении инвестиций на своей территории и гарантировать полную защиту инвестиций и доходов этих инвесторов.

«Москва и Пекин обменяются также письмами, "составляющими понимание между правительством РФ и правительством КНР по вопросу применения мер, введение которых регулируется нормами ВТО об исключениях по национальной безопасности, общих исключениях, а также о пруденциальных мерах"»,— сказано в документе.

Соглашение будет действовать 10 лет, а после автоматически продляться на 5 лет, если стороны не захотят его расторгнуть.