Анастасия Бондаренко стала новым замминистра Минобрнауки

Правительство РФ назначило нового статс-секретаря Министерства образования и науки — им стала Анастасия Бондаренко, ранее занимавшая аналогичную должность в Министерстве энергетики. Документ опубликован на сайте официальных правовых актов. В Минобрнауки госпожа Бондаренко будет курировать законопроектную деятельность.

Анастасия Бондаренко работала статс-секретарем Министерства энергетики с 2018 года. В марте 2025 года ее освободили от должности из-за перехода на другую работу.

Госпожа Бондаренко является государственным советником РФ 1 класса, а также включена в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России с 2014 года. Награждена медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.