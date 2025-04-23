Самбисты из РФ завоевали шесть золотых медалей за первый день чемпионата Европы

Шесть российских спортсменов заняли первые места в чемпионате Европы по самбо. Российская команда выступает на соревнованиях под флагом Международной федерации самбо (FIAS).

Среди сегодняшних победителей в боевом самбо — Алдар Намсараев (весовая категория до 58 кг), Рустам Талдиев (до 71 кг) и Михаил Мохнаткин (свыше 98 кг). В спортивном мужском самбо — Денис Калинин (до 79 кг) и Антон Коновалов (до 98 кг), а также Дарья Кузьмина, которая стала чемпионкой Европы в спортивном женском самбо в категории до 59 кг. Кроме того, одна российская спортсменка — София Емелюкова — получила серебряную медаль: она выступала в весовой категории до 50 кг.

Соревнования начались сегодня, 23 апреля, и закончатся они 27 апреля. Чемпионат проходит на Кипре, в городе Лимасоле.