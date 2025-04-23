Что такое «Вектор Рейл»

АО «Вектор Рейл» зарегистрировано в 2015 году. 100% компании принадлежат «Алькор Инвест». С декабря 2024 года генеральным директором является Сагаят Васильева, в 2015–2018 годах гендиректором компании был Тимур Бабаев, в 2018–2024 годах — Юлия Терсакова. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 41 млрд руб., чистые активы компании составляют 11 млрд руб.

«Вектор Рейл» владеет тремя компаниями: ООО «Спецтранссервис», ООО «Вектор Рейл инвест» и АО «СГ-Транс» (гендиректор Сергей Калетин). «СГ-Транс» — ведущий российский железнодорожный оператор по транспортировке сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья, также занимается строительством и эксплуатацией баз хранения нефтехимической продукции. Выручка компании в 2024 году составила 15 млрд руб., чистая прибыль — 6 млрд руб. Активы компании за тот же период оценивались более чем в 71 млрд руб. «Вектор Рейл инвест» и АО «СГ-Транс» принадлежат еще восемь дочерних структур.