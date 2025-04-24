Ритейлеры сокращают краткосрочные скидки в пользу стабильных цен

Доля краткосрочных акций в продуктовом ритейле за год сократилась с 31% до 24%, следует из данных NielsenIQ. Сети все чаще переходят на стратегию постоянных низких цен (EDLP), особенно в категориях с высокой конкуренцией.

В Metro стратегию EDLP применяют для 5 тыс. товаров, включая алкоголь и бытовую химию. Однако некоторые сети, например «Вкусвилл», делают ставку на акционные предложения. Эксперты связывают тренд с ростом популярности дискаунтеров и спросом покупателей на предсказуемые цены.

В молочном сегменте доля промоакций упала вдвое, тогда как в кондитерских изделиях EDLP выросла до 36-41%. Аналитики прогнозируют, что ритейлеры будут комбинировать оба подхода.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Промоакции сходят с дистанции».