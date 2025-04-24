Продажи шашлыка в России могут вырасти до 96,3 тыс. тонн

Российские производители шашлыка ожидают роста продаж в мае-сентябре до 96,3 тыс. т (+3% г/г), несмотря на подорожание мяса на 14%. По данным NTech, в апреле спрос на полуфабрикаты вырос на 30%, особенно на индейку (+64%) и говядину (+45%).

Ритейлеры фиксируют сопутствующий рост продаж: мангалы на Wildberries подорожали на 62%, уголь — на 92%. В «Перекрестке» спрос на шашлык вырос на 20%. Производители отмечают, что майские праздники и дачный сезон поддержат тренд.

Хотя средняя цена готового мяса для жарки достигла 904 руб./кг (+14%), маржинальность продукции остается привлекательной для производителей. Однако эксперты предупреждают: растущая конкуренция и себестоимость снижают прибыльность сегмента.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Шампуры вертят ценами».