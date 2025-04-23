Центробанк составил первый рейтинг банков по числу жалоб на кредитование

ЦБ составил первый перечень российских банков, в отношении которых регулятор получил более одной обоснованной жалобы на кредитование в 2024 году. Критерием обоснованности жалобы стало нарушение прав потребителей. Также регулятор рассматривал организации, которые к началу отчетного периода имели действующие кредитные договоры с клиентами (физическими лицами) или выдавали кредиты. Публикацию такой таблицы планируют сделать ежегодной.

«Место кредитной организации зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тыс. договоров. Обоснованные жалобы представляют относительно небольшую часть от общего потока, так как учитываются только те обращения, по которым подтверждены нарушения прав потребителей в ипотечном, потребительском или автокредитовании»,— пояснили на сайте ЦБ.

В таблице размещен топ-8 банков с клиентской базой более 5 млн человек. Первое место занял банк ГПБ. Больше всего жалоб (52%) пришлось на кредитные истории, 16% жалоб — на навязывание допуслуг. На втором месте в рейтинге — Альфа-Банк, большая часть жалоб поступила по таким же тематикам.

На Совкомбанк, занявший третье место в таблице, чаще всего (39%) жаловались из-за кредитных историй, почти в равном количестве жалобы поступали из-за кредитных каникул и навязывания допуслуг. Замыкает перечень Сбербанк, в отношении этой организации жалобы разделились в таком же соотношении, что и у Сомкомбанка.

В регуляторе отметили, что список может помочь клиентам выбрать кредитную организацию на основе мнения других заемщиков, а банкам — повысить качество предоставляемых услуг.