Россия повысила уровень представительства Афганистана в Москве

Россия продолжила развивать связи с властями Афганистана после того, как Верховный суд РФ исключил «Талибан» (движение признано в России террористическим и запрещено) из списка террористических организаций. Российская сторона повысила уровень дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла, сообщили в МИД РФ.

О решении объявили на встрече представителей России и «Талибана» (движение признано в России террористическим и запрещено), которая прошла сегодня, 23 апреля. Российскую сторону представляли специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов и посол в Кабуле Дмитрий Жирнов. Афганскую сторону — министр иностранных дел Амир Хан Моттаки и глава МВД Афганистана Сираджуддин Хаккани, которого Госдеп США считает особо опасным международным террористом.

Господа Моттаки и Хаккани выразили глубокую признательность в ответ на решение Москвы, рассказали в МИД РФ. В министерстве заявили, что этот шаг говорит об искреннем настрое России наладить полноценное партнерство между странами.

Александр Рыльский