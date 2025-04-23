Антон Кармазин уволен с поста замглавы Россельхознадзора

Премьер Михаил Мишустин освободил Антона Кармазина от должности замглавы Россельхознадзора. Господин Кармазин сам попросил об увольнении. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Антона Кармазина назначили на пост заместителя руководителя Россельхознадзора в 2020 году. До этого, в 2010–2020 годах, он работал заместителем главы, руководителем управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Карьеру, связанную с сельским хозяйством, господин Кармазин начал в 2005 году, став директором Ростовского филиала ФГУ «Всероссийский центр карантина растений».