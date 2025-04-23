Песков: подготовка к встрече Трампа и Путина ведется

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть продуктивной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к встрече уже идет.

«И Трамп, и Путин хотят добиться результатов. Именно поэтому ведется подготовительная работа»,— сказал представитель Кремля в интервью французскому журналу Le Point.

По словам Дмитрия Пескова, лидеры России и США понимают абсурдность отказа от диалога. «Их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждений»,— подчеркнул пресс-секретарь российского президента. Господин Песков подчеркнул, что администрации Джо Байдена этой готовности не хватало.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился около двух часов. Американский президент назвал беседу «очень хорошей и продуктивной». Лидеры договорились «быстро работать» над перемирием и окончательным завершением конфликта на Украине. В Кремле отметили, что президенты понимают друг друга.

Лусине Баласян