Удобрения хлынули на Балтику

В России к 2030 году ожидается существенный прирост производства и экспорта минудобрений — на 28% и 38% соответственно. По расчетам «Имплементы», основные поставки за рубеж будут идти через Балтийский бассейн, где и сейчас переваливается более 80% всех объемов химической продукции. Но, предупреждают эксперты, дефицит транспортных мощностей по этому маршруту может через пять лет вырасти до 22 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мощности по производству удобрений в России с учетом ввода новых проектов могут к 2030 году вырасти на 18 млн тонн (28%) — с 60 млн до 78 млн тонн, рассчитали эксперты «Имплементы». Наибольший рост будет показывать сегмент калийных удобрений (на 50%), азотный сектор прирастет на 30%. В случае реализации всех заявленных производственных инициатив с низкой степенью проработки предложение удобрений к этому сроку вырастет еще на дополнительные 8-12 млн тонн — в основном за счет карбамида. «Многие "бумажные" проекты относятся к новым компаниям, не связанным с существующими производителями удобрений,— указывают в "Имплементе".— Для таких проектов особо остро стоит вопрос обеспеченности инфраструктурой, в частности, вывозной, в связи с экспортной ориентацией».

В презентации компании отмечается, что глобальный спрос на минудобрения к 2030 году вырастет на 23 млн тонн в действующем веществе (11%). Основной вклад в рост обеспечат Латинская Америка и Южная Азия. Экспорт удобрений из России, по прогнозам экспертов, может увеличиться на 15 млн тонн, или 38%, с 40 млн тонн в прошлом году — в основном за счет карбамида и хлористого калия. При этом отечественные производители химической продукции, по мнению экспертов, остаются конкурентоспособными на мировом рынке благодаря низкой себестоимости производства даже с поправкой на значительные логистические затраты.

Наиболее перспективным маршрутом для зарубежных поставок управляющий директор «Имплементы» Дмитрий Акишин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» назвал Балтийский бассейн. Как отмечалось в его презентации, уже сейчас основной объем перевалки удобрений происходит в европейской части РФ — через Балтику (мощность перевалки 47 млн тонн в год, 84% всего экспорта в 2024 году), Азово-Черноморский (АЧБ, 7 млн тонн в год) и Арктический (4 млн тонн в год) бассейны. По прогнозу экспертов, к 2030 году мощности западных портов РФ по перевалке удобрений вырастут примерно на 30 млн тонн в год — это 20 млн тонн на Балтике, 5 млн тонн в АЧБ и 4 млн тонн в Арктике. При этом уже сейчас на балтийском маршруте существует дефицит транспортных мощностей, а ряд российских и белорусских производителей, для которых это направление является оптимальным, вынуждены экспортировать удобрения в контейнерах по железной дороге в Китай или через балтийские контейнерные терминалы.

По оценке «Имплементы», специализированные мощности заявленных проектов терминалов на Балтике отстают от необходимых как минимум на 6 млн тонн даже без учета необходимого запаса мощностей при пиковых нагрузках. К 2030 году непокрытая потребность в них может вырасти в диапазоне до 22 млн тонн. В то же время в портах АЧБ эксперты прогнозируют инфраструктурный баланс. «Однако возможность перенаправления "паритетных" производств, рост потребления удобрений на азиатских рынках и возможная нехватка перевалочных мощностей на Балтике создают условия для развития инфраструктуры и на юге страны»,— говорится в документе.

При этом, как отметил в ходе обсуждения исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта Игорь Санковский, при планировании дальнейшего развития портовых мощностей необходимо учитывать риски, связанные с перевалкой белорусских удобрений, которые сейчас идут через Россию и вытесняют из портов отечественную продукцию. По его словам, в случае ослабления санкций Белоруссия тут же переключится на более близкие и дешевые порты Прибалтики.

В ЦЭП Газпромбанка в целом согласны с доводами «Имплементы». Там ожидают, что к 2030 году производство удобрений вырастет еще на 12 млн тонн, а экспорт —на 7–8 млн тонн. «Исторически географическое расположение заводов по производству удобрений в России сложилось так, что большинству компаний действительно целесообразнее везти товар через порты Балтики,— отмечает эксперт ЦЭП Газпромбанка Нина Адамова.— Но, учитывая разнообразие каналов сбыта российских удобрений, южное и восточное направления тоже представляют интерес, в особенности для предприятий в центральной и южной части страны». Она также подчеркивает необходимость синхронизации развития портовой и железнодорожной инфраструктуры.

Ольга Мордюшенко