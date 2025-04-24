Удобрения хлынули на Балтику
Растущему экспорту может не хватить портовых мощностей
В России к 2030 году ожидается существенный прирост производства и экспорта минудобрений — на 28% и 38% соответственно. По расчетам «Имплементы», основные поставки за рубеж будут идти через Балтийский бассейн, где и сейчас переваливается более 80% всех объемов химической продукции. Но, предупреждают эксперты, дефицит транспортных мощностей по этому маршруту может через пять лет вырасти до 22 млн тонн.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Мощности по производству удобрений в России с учетом ввода новых проектов могут к 2030 году вырасти на 18 млн тонн (28%) — с 60 млн до 78 млн тонн, рассчитали эксперты «Имплементы». Наибольший рост будет показывать сегмент калийных удобрений (на 50%), азотный сектор прирастет на 30%. В случае реализации всех заявленных производственных инициатив с низкой степенью проработки предложение удобрений к этому сроку вырастет еще на дополнительные 8-12 млн тонн — в основном за счет карбамида. «Многие "бумажные" проекты относятся к новым компаниям, не связанным с существующими производителями удобрений,— указывают в "Имплементе".— Для таких проектов особо остро стоит вопрос обеспеченности инфраструктурой, в частности, вывозной, в связи с экспортной ориентацией».
В презентации компании отмечается, что глобальный спрос на минудобрения к 2030 году вырастет на 23 млн тонн в действующем веществе (11%). Основной вклад в рост обеспечат Латинская Америка и Южная Азия. Экспорт удобрений из России, по прогнозам экспертов, может увеличиться на 15 млн тонн, или 38%, с 40 млн тонн в прошлом году — в основном за счет карбамида и хлористого калия. При этом отечественные производители химической продукции, по мнению экспертов, остаются конкурентоспособными на мировом рынке благодаря низкой себестоимости производства даже с поправкой на значительные логистические затраты.
Наиболее перспективным маршрутом для зарубежных поставок управляющий директор «Имплементы» Дмитрий Акишин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» назвал Балтийский бассейн. Как отмечалось в его презентации, уже сейчас основной объем перевалки удобрений происходит в европейской части РФ — через Балтику (мощность перевалки 47 млн тонн в год, 84% всего экспорта в 2024 году), Азово-Черноморский (АЧБ, 7 млн тонн в год) и Арктический (4 млн тонн в год) бассейны. По прогнозу экспертов, к 2030 году мощности западных портов РФ по перевалке удобрений вырастут примерно на 30 млн тонн в год — это 20 млн тонн на Балтике, 5 млн тонн в АЧБ и 4 млн тонн в Арктике. При этом уже сейчас на балтийском маршруте существует дефицит транспортных мощностей, а ряд российских и белорусских производителей, для которых это направление является оптимальным, вынуждены экспортировать удобрения в контейнерах по железной дороге в Китай или через балтийские контейнерные терминалы.
По оценке «Имплементы», специализированные мощности заявленных проектов терминалов на Балтике отстают от необходимых как минимум на 6 млн тонн даже без учета необходимого запаса мощностей при пиковых нагрузках. К 2030 году непокрытая потребность в них может вырасти в диапазоне до 22 млн тонн. В то же время в портах АЧБ эксперты прогнозируют инфраструктурный баланс. «Однако возможность перенаправления "паритетных" производств, рост потребления удобрений на азиатских рынках и возможная нехватка перевалочных мощностей на Балтике создают условия для развития инфраструктуры и на юге страны»,— говорится в документе.
При этом, как отметил в ходе обсуждения исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта Игорь Санковский, при планировании дальнейшего развития портовых мощностей необходимо учитывать риски, связанные с перевалкой белорусских удобрений, которые сейчас идут через Россию и вытесняют из портов отечественную продукцию. По его словам, в случае ослабления санкций Белоруссия тут же переключится на более близкие и дешевые порты Прибалтики.
В ЦЭП Газпромбанка в целом согласны с доводами «Имплементы». Там ожидают, что к 2030 году производство удобрений вырастет еще на 12 млн тонн, а экспорт —на 7–8 млн тонн. «Исторически географическое расположение заводов по производству удобрений в России сложилось так, что большинству компаний действительно целесообразнее везти товар через порты Балтики,— отмечает эксперт ЦЭП Газпромбанка Нина Адамова.— Но, учитывая разнообразие каналов сбыта российских удобрений, южное и восточное направления тоже представляют интерес, в особенности для предприятий в центральной и южной части страны». Она также подчеркивает необходимость синхронизации развития портовой и железнодорожной инфраструктуры.