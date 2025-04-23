«Альфа-Капитал» раскрыл объем средств клиентов в личных фондах

«Альфа-Капитал» выделил личные фонды в качестве отдельного направления своей деятельности. Объем средств клиентов управляющей компании в таких фондах составляет около 15 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ» заявила генеральный директор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В прошлом состоятельные инвесторы часто использовали западные трастовые структуры — им на смену пришли личные фонды в России»,— отметила госпожа Кривошеева. Около десяти фондов «Альфа-Капитала» сейчас находятся на стадии формирования и наполнения. Кроме того, сохраняется высокий спрос на закрытые фонды в качестве инструмента структурирования крупных капиталов и бизнесов.

По итогам 2024 года число клиентов «Альфа-Капитала» в сегменте индивидуального доверительного управления превысило 477 тыс. Это составляет около 63% от всей клиентской базы ИДУ на российском рынке, подчеркнула Ирина Кривошеева.

Подробнее читайте в интервью, которое будет опубликовано на сайте и в газете «Ъ» позднее.