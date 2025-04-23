Рустем Сайдашев арестован по обвинению в даче судье 10 млн рублей взятки

Советский райсуд Уфы, рассмотрев ходатайство следователя, арестовал до 22 июня директора и учредителя ООО «Стандарт Плюс» Рустема Сайдашева, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии и объединенной пресс-службе судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте Рустем Сайдашев предложил двум знакомым выступить посредниками при передаче 10 млн руб. судье арбитражного суда Башкирии, где рассматривался иск его компании к мэрии Уфы. В иске оспаривалась законность отказа городской администрации продлить срок действия договора развития застроенной территории в Советском районе. С помощью взятки обвиняемый планировал добиться положительного для своей компании решения.

Венера Хисамова