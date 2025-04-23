Инвестиции стремятся на Восток

Первый российский брокер вышел на китайские биржи. Но торговать смогут только квалифицированные инвесторы. Такая возможность с 23 апреля появилась у клиентов «Финама». Речь о Шанхайской, Шэньчжэньской и Гонконгской фондовых биржах, рассказали “Ъ FM” в компании. В арсенале вкладчиков будет более 370 инструментов, а именно акций и фондов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato / Reuters Фото: Issei Kato / Reuters

Для заключения сделок понадобится локальная валюта, объяснил заместитель генерального директора «Финам» Дмитрий Леснов. Также, по его словам, инвесторам придется учитывать ограничения китайского регулятора: «Доступны сделки на биржах материкового Китая, это Шанхайская биржа и биржа Шэньчжэнь. Клиентам доступны порядка 400 акций, которые торгуются на этих площадках. Сделки проходят в китайских юанях. Мы даем возможность конвертировать валюту, если у клиента есть валюта отличная от китайского юаня.

Ограничения и нюансы устанавливает местный регулятор.

В первую очередь мы говорим об отсутствии возможности активной спекуляции, потому что китайский регулятор запрещает совершать так называемые intraday сделки, то есть сделки внутри дня. Купить и продать одну и ту же бумагу в течение одной торговой сессии, к сожалению, у клиента не получится. Второе ограничение — это отсутствие возможности открывать короткие позиции.

При этом один из топовых запросов наших клиентов — это расширение географии инвестирования. В частности, конечно, на первом месте китайский рынок. Правда, не совсем удобный график торгов. Торги заканчиваются в десять утра по московскому времени, начинаются в четыре утра. Поэтому, конечно же, всем, кто захочет торговать акциями китайских компаний, придется вставать немножко пораньше и настраивать свой торговый терминал чуть раньше, чем они привыкли это делать».

В «Финаме» добавили, что рассчитывают в этом году на расширение географии торгов. Так, инвесторы могут получить доступ, например, к площадкам Индии или Бразилии. Но оперативный выход на эти рынки пока невозможен из-за ряда так называемых инфраструктурных ограничений. Инвесторы и раньше могли торговать на китайской бирже без брокера, говорит независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев, но и теперь им придется помнить о рисках иностранных площадок: «Ищущие всегда находили себе путь, особенно если это инвесторы в $1 млн и выше. Тем не менее это очень здорово. Это будет задавать какие-то отраслевые стандарты на будущее.

Главный вопрос: будет ли это востребовано? Как поведут себя рынки, когда ставка начнет спускаться? Будет ли на это спрос? Думаю, что все будут очень пристально за этим смотреть. Потому что ясности нет. С другой стороны, розничный брокерский рынок давно нуждается в какой-то новой идее, новой волне. Что касается рисков, давайте просто будем исходить из того, что это вообще другое. Даже выходя на западный рынок в свое время, некоторые инвесторы сильно удивлялись, что здесь все не так работает. Выходя на рынок, нужно быть готовым к сюрпризам. Причем они могут быть связаны со спецификой именно связи через "Финам". Но опять же туда допускаются квалифицированные инвесторы, которые, в общем-то, обязаны сами заботиться о себе.

При этом я думаю, что лучше всего себя будет чувствовать российский инвестор на российском рынке. Мне кажется, это в перспективе интересный рынок для розничных инвесторов.

Не зависеть от брокера, биржи, на которой ты работаешь на заграничном рынке, от того, как там отнесутся завтра к санкциям, просто к русскому паспорту. Правила банкира: защищать свои инвестиции. От этого и нужно плясать».

Какие китайские акции привлекательны для инвесторов? Управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский считает, что наибольший спрос может быть на бумаги компаний электронной коммерции: «Все, что торгуется, что может приумножать капитал, все интересно. Даже исламская биржа может быть интересна, потому что там есть рыболовецкие заводы, например. По идее, чем шире у нас есть доступ на различные биржи, тем больше мы можем диверсифицировать наши инвестиции, тем меньше риск получить существенные убытки.

Ситуация, когда мы сидим только на российской бирже, и в этот момент ЦБ повышает ставку, люди массово перекладываются из акций в банковские вклады, наверное, не очень приятна для инвесторов. Поэтому, конечно, нужны другие биржи. Но не за счет безопасности, не за счет повышения геополитических рисков, которые компании не могут никак контролировать. Ситуация, когда в зависимости от итогов каких-либо переговоров российские активы могут зависать на депозитариях, замораживаться на брокерских счетах, конечно, неприемлема».

«Финам» — не единственная компания, которая развивает восточное направление. Так, в прошлом году брокер «БКС Мир инвестиций» заявлял о планах предоставить доступ своим клиентам к срочному рынку Гонконга и КНР. В 2023 году в «Сбере» также упоминали интерес к зарубежным площадкам, особенно китайской бирже. Похожие планы были и у Альфа-банка. Два года назад группа изучала возможность получения лицензии брокера или управляющей компании, чтобы выйти в КНР.

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Анна Кулецкая