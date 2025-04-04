Юань — наше «завтра»

В марте 2025 года активность биржевых торгов юанем на Московской бирже сократилась по сравнению с предыдущим месяцем, но средний дневной объем стабильно превышал 100 млрд руб. В начале месяца это сопровождалось снижением курса китайской валюты на фоне пониженного спроса со стороны импортеров, во втором квартале у тренда есть предпосылки для разворота. Влияние новых пошлин США на динамику торговли юанем будет опосредованным, полагают эксперты.

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В марте 2025 года интенсивность торгов на биржевом валютном рынке немного снизилась по сравнению с более активным февралем. По оценке “Ъ”, основанной на данных опроса участников рынка, по итогам минувшего месяца суммарный объем торгов юанем на Московской бирже с поставкой «завтра» составил 2,15 трлн руб., что на 8% ниже уровня предыдущего месяца. С учетом большего количества торговых сессий среднедневной показатель упал более значительно — на 12%, однако остался выше уровня 100 млрд руб.

В целом активность торгов китайской валютой остается значительно выше показателей последних месяцев.

В отличие от предыдущих периодов, активность участников рынка была довольно равномерно распределена в течение месяца. Обычно в начале месяца объемы торгов минимальны. По мере приближения налогового периода объем торгов нарастал. В марте 2025 года основной оборот пришелся на первые три недели (в среднем более 500 млрд руб. в неделю), тогда как в конце месяца с трудом превысил 460 млрд руб.

Такое смещение активности было вызвано более ранними продажами валюты экспортерами на фоне уверенного укрепления рубля. В частности, 18 марта биржевой курс юаня опускался до 11,14 руб./CNY, минимума с 20 июня 2024 года. «Опасения быстрого и позитивного развития геополитической повестки (после первого разговора президентов России и США.— “Ъ”) могли привести к более ранней и равномерной продаже валюты в марте»,— считает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов не исключает, что снижение активности на бирже в конце марта могло быть связано с миграцией валютного оборота на внебиржевой сегмент. По оценке Банка России, уже в конце прошлого года около 70% безналичного оборота валюты дружественных стран осуществлялось через внебиржевой сегмент. При этом в последние две недели курс юаня оставался в диапазоне 11,35–11,65 руб./CNY.

Во втором квартале аналитики не исключают сезонного роста импорта. Но одновременно с этим вырастет и предложение валюты крупными экспортерами, которые начинают подготовку к дивидендным выплатам. «Жесткость денежно-кредитных условий будет сдерживать усиление активности импортеров после сезонного снижения в начале года. В результате спрос на валюту, в том числе с учетом приближения отпускного сезона, все же подрастет, но постепенно»,— отмечает Денис Попов.

Введенные администрацией Дональда Трампа таможенные пошлины на импорт товаров из 185 стран в краткосрочной перспективе не повлияют на курс рубля, поскольку напрямую не затрагивают товары из России, отмечают аналитики.

Большое значение для внутреннего рынка имеет развитие ситуации вокруг Украины. «Несмотря на осознание участниками рынка длительности и сложности стартовавших переговоров между Россией и США, позитивный вектор геополитической повестки и растущие ожидания перехода ЦБ к смягчению ДКП могут периодически подпитывать спекулятивный спрос на рублевые активы, обеспечивая локальные всплески укрепления рубля»,— отмечает Денис Попов.

Вместе с тем совсем игнорировать «новые тарифы» Белого дома и возможные ответные шаги со стороны торговых партнеров США будет сложно. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, новые пошлины являются существенным негативным фактором для мировой торговли, глобального экономического роста и потребления сырья, в том числе российских нефти, газа, металлов и др. «Мировой экономический рост может замедлиться в этом году на 1–2 п. п., хотя многое будет зависеть от дальнейшего хода переговоров между США и торговыми партнерами и мер поддержки своих экономик в Китае, ЕС и других странах»,— отмечает эксперт. Пока же в базовом сценарии во втором квартале он закладывает небольшой рост курса доллара (до 93 руб./$) и юаня (до 12,8 руб./CNY).

Виталий Гайдаев