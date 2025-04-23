«Набор оптимальных инструментов для инвестирования кратно увеличивается»

Как геополитика в текущих условиях влияет на предпочтения инвесторов?

Имеет ли смысл сейчас вкладывать средства в российские облигации, или момент входа уже упущен? Изменился ли спрос на инструменты денежного рынка? И стоит ли продолжать держать свои средства на депозитах? Эти темы в программе «Цели и средства» обсудили экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов и директор по инвестициям управляющей компании «Первая» Андрей Русецкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

— Сейчас все моменты, связанные с инвестициями, невозможно представить без геополитики. Многие игроки считают, что российский рынок все-таки обособлен. И я знаю, что еще большее число этих самых инвесторов очень скучает по корреляции или вспоминает с радостью те моменты, когда взаимосвязь с внешними факторами у нас в большей степени проявлялась и на валютном, и на фондовом, и на долговом рынках. Если все это оставить пока на втором плане, как геополитика с учетом всех реалий влияет на российский рынок и на настроения игроков?

— Здесь ситуация достаточно простая. У нас осталась историческая память, но чем текущая ситуация примечательна? Она не задана фундаментальными факторами или макроэкономикой. Да, рынок Америки был чуть-чуть дороже своего среднего исторического уровня. Продали эту перекупленность, вернулись на восходящий тренд. В общем, тот кризис, который приходит из-за действий политических факторов, а не задан макроэкономикой, быстро закончится. Мы быстро вернемся к факторам роста. На нас же как это влияет? Все просто — через цену нефти. У нашей экономики стабилизирующий автономный фактор — это курс валюты. Стоимость нефти упала, а валюта как была крепкая, так и осталась. Соответственно, как у нас крепкий рубль, идет распродажа на рынке акций.

— Чтобы мы не ушли совсем от тематики нашего разговора в какую-то уж прямо геополитику и макроэкономику, давайте так: изменение подхода к денежно-кредитной политике со стороны ЦБ — это позитив для рынка акций и облигаций?

— Потолок ставок уже достигнут, как только тренд по инфляции начнет идти на снижение, начнутся уже первые шаги по смягчению денежно-кредитной политики. Как работает фондовый рынок? В цикле ужесточения ДКП есть только один инструмент — фонды денежного рынка, это самая короткая дюрация. Они самые эффективные. Когда произойдет разворот, здесь уже вырастет все, а фонды денежного рынка так и будут продолжать работать, зарабатывая на повышенных ставках. Поэтому просто кратно увеличивается набор оптимальных инструментов для инвестирования.

Мы не раз таким видели потенциал роста российского рынка акций. Скажем так, мы часто видим потенциал целевых значений: 20-30-40% — это норма для российского рынка акций. А вот потенциал роста рынка облигаций — доходности, купоны, плюс переоценка, которая складывается в текущий момент, — с точки зрения исторических наблюдений попадает в 10-процентное распределение. То есть мы по историческим меркам такую потенциальную доходность на рынке облигаций видели всего несколько раз, и это очень здорово. Есть другая метрика: потенциал российского рынка акций значительный, но и волатильность российского рынка акций — 16-18%.

— Да, нас уже ничего не удивляет, по-моему, на рынке акций.

— А вот для облигаций колебания свойственны в 5-6%, но потенциал роста тоже далеко двузначный и не отстает от рынка акций. То есть скорректированные на риск-волатильность облигации выглядят как с исторической точки зрения, так и с точки зрения доходности крайне интересными.

— Вместе с тем не все следят за фондами денежного рынка, некоторые просто предпочитают отнести деньги под 20% в банк, считая это хорошим вариантом. Это время подходит к концу, учитывая потенциал изменения процентной ставки и некий потолок, которого мы достигли? Произойдет ли отток из этих инструментов в фонды облигаций, акций и так далее?

— Здесь тоже ответ достаточно простой. Он, скажем так, совпадает с общественным мнением. Все видят 1 трлн руб. в фондах денежного рынка и говорят: «Сейчас оттуда произойдет отток, и все побегут покупать акции». Все видят и 57 трлн руб. на депозитах. Давайте вспомним о том, что деньги, которые попали на вклады, только в январе каждого года имеют свойство оттекать на потребление. И два раза в истории — в 2020-м и в 2022-м — отток произошел на геополитике: из-за внешних шоков население забирало деньги, чтобы держать под подушкой небольшой объем. В остальные периоды не бывает оттока, точнее, он ничтожен даже на фоне снижения ставок.

Что произойдет сейчас? Безработица на минимуме, доходы населения на максимуме, потому что номинальные доходы и зарплаты высокие. У нас сумма, которая идет на сбережения и инвестиции, распределяется в следующей пропорции: 90-95% — на депозиты, 5-10% — на инструменты фондового рынка. Просто произойдет перераспределение: на депозиты пойдет 50%, как было в 2020-2021 годах, а остальное пойдет на фондовый рынок.

— Вы все-таки представитель управляющей компании, директор по инвестициям. Какие бы рекомендации вы сейчас дали на весну, лето, может быть, даже и на конец этого года? То есть какими инструментами следует воспользоваться? Может быть, есть какие-то готовые продукты, которые вы могли бы порекомендовать?

— Мы определили три приоритетных продукта на краткосрочный период. Месяц — это очень короткий срок. Лучше на такой период даже не рассматривать инвестирование, кроме фондов денежного рынка. Как они работают? Берете ключевую ставку, делите на 365 дней в году и получаете тот прирост, на который ежедневно прирастает этот фонд. То есть этот фонд каждый день показывает исторический максимум. Если произойдет снижение ключевой ставки, то скорость прироста денег чуть снизится.

Следующие по степени риска и интересу — это облигации. Открытый паевой фонд «Российские облигации» для нас выглядит сейчас крайне интересным. Для тех, кто не успел зайти в начале года на геополитике и мирных переговорах, есть второй шанс. И третий фонд — для тех, кому мало облигаций, но они не готовы полностью идти в рынок акций из-за волатильности. Акции в среднесрочной и долгосрочной перспективе еще защищают от ослабления рубля. Есть фонд «Локальный», который имеет примерное соотношение 30/70 в зависимости от ситуации на рынке, — это активно управляемый фонд. Управляющий не только выбирает оптимальные бумаги, но и так называемую аллокацию, распределение между акциями и облигациями. Облигационная часть, благодаря ее высоким купонам, снижает волатильность рынка акций. В то же самое время акционная часть защищает от ослабления рубля и дает дополнительный доход в абсолютных значениях.

Вот эти три продукта выглядят сейчас оптимальными. Продуктовая линейка огромная: хотите акции, хотите облигации, обращайтесь к консультантам, они всегда помогут подобрать оптимальный для вас продукт.

— Есть ли какие-то интересные фонды, интересные бонусы? Сейчас банки заманивают клиентов, в частности, повышенным кешбэком, дополнительными процентами. Может быть, вы тоже играете на этом поле?

— Да, мы видим хорошую конъюнктуру, но понимаем, что нам надо завлечь инвесторов, поэтому ровно по этим трем фондам, которые я обозначил, сейчас идет акция, разыгрываются призы. После срока удержания будет розыгрыш, об условиях которого можно узнать либо на сайте управляющей компании, либо в нашем Telegram-канале. В общем это очень интересная ситуация не только с точки зрения получения доходности, но еще и дополнительных «плюшек».