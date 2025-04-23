Иск от кутюр

Компания «Кутюр Тек Лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских островах, проиграла в Арбитражном суде Краснодарского края спор о взыскании 100 млн руб. с ресторатора из Сириуса и дизайнера Дениса Симачёва за нарушение исключительного права на товарный знак Denis Simachev. Истец утверждает, что ответчик при оформлении ресторана на курорте «Роза Хутор» использовал бренд SIMACH, схожий до степени смешения с его товарным знаком. Эксперты считают решение суда обоснованным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал компании «Кутюр Тек Лимитед» во взыскании 100,4 млн руб. компенсации с ООО «Гриль 5642» и дизайнера Дениса Симачёва за якобы нарушенные права на товарный знак Denis Simachev. Информация об этом доступна в картотеке арбитражных дел.

Компания-истец зарегистрирована на острове Тортола (Британские Виргинские острова), известном как один из крупнейших мировых офшоров. Ответчик ООО «Гриль 5642» основан в 2018 году на территории Сириус, специализируется на ресторанном бизнесе и доставке еды.

Денис Симачёв — российский дизайнер и бизнесмен. В 2001-м основал бренд DENIS SIMACHEV. В 2006 году открыл бар-бутик Shop&Bar Denis Simachev в Столешниковом переулке в Москве.

Товарный знак Denis Simachev с идентификационным номером 247588 зарегистрирован 29 мая 2003 года. Исключительное право на бренд действует до 20 июня 2031 года. О том, каким образом офшорная компания стала правообладателем бренда Denis Simachev, в материалах дела не указано. На запрос «Ъ-Сочи» дизайнер не ответил.

По данным РАПСИ, в 2023 году Роспатент по заявлению господина Симачёва признал недействительной регистрацию товарного знака Denis Simachev на компанию «Кутюр Тек Лимитед». Дизайнер утверждал, что оспариваемый знак — результат его личного творчества, введенный в оборот в России задолго до регистрации бренда. Однако в феврале 2025 года Верховный суд РФ признал законным правообладателем товарного знака Denis Simachev иностранную компанию.

В мае 2021 года Денис Симачёв зарегистрировал марку SIMACH. В 2022 году Суд по интеллектуальным правам признал недействительной охрану созданного обозначения из-за сходства с товарным знаком Denis Simachev, принадлежащем «Кутюр Тек Лимитед».

Суть претензий иностранной фирмы к ООО «Гриль 5642» также сводится к тому, что общество использовало сходное с Denis Simachev обозначение для ресторана «Simach в Поляне» на курорте «Роза Хутор» в Сочи, открытого в 2021 году как совместный проект Дениса Симачёва и ресторатора Антона Пинского. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в настоящее время заведение не работает.

ООО «Гриль 5642» в своем отзыве указало, что использует товарный знак по свидетельствам, принадлежащим Денису Симачёву. Истец счел это злоупотреблением правом и потребовал привлечь дизайнера как соответчика.

«Поскольку правовая охрана товарных знаков, используемых ответчиком, не оспорена, исключительное право на указанные товарные знаки сохраняет свою силу, а истец не доказал использование ответчиком своего товарного знака, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований истца к ответчику ООО “Гриль 5642”»,— говорится в судебном акте.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Юристы считают решение суда обоснованным. Как рассказывает адвокат АБ «Ольга Ренова и партнеры» Юлия Нагина, если «Кутюр Тек Лимитед» докажет в апелляционной инстанции, что суд сделал неверный вывод об отсутствии злоупотреблений со стороны ответчиков, решение может быть пересмотрено. «”Кутюр Тек Лимитед” может успешно обжаловать решение в суде апелляционной инстанции, только если докажет факт получения выгоды ООО “Гриль 5642” именно в связи со смешением наименования ресторана с брендом Denis Simachev»,— говорит управляющий партнер юридической фирмы Asterisk Владимир Хантимиров.

Андрей Куценко