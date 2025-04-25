Русфонд навсегда

Русфонд создал эндаумент — фонд целевого капитала, который позволит оказывать тяжелобольным детям стабильную помощь на протяжении долгих лет. Для нас это историческое событие. Пожертвования, поступающие в эндаумент, не расходуются сразу. Они передаются управляющей компании для инвестирования, а программы фонда финансируются за счет заработанных процентов. Так веками существуют самые значимые социальные проекты — от Нобелевской премии до университетов Лиги плюща. Чтобы начать формировать эндаумент, Русфонду нужно 3 млн руб.— минимальная обязательная сумма по закону. Помогите нам, и ваше пожертвование будет работать десятилетиями, а то и веками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



В практике работы Русфонда нередко бывают такие случаи, когда тяжелобольному ребенку помощь требуется срочно: нужна операция, дорогие препараты или специальное лечебное питание. На то, чтобы подготовить письмо родителей с просьбой о помощи, опубликовать его и дождаться сбора средств, просто нет времени. В таких ситуациях нас всегда выручали безадресные пожертвования, то есть средства, которые жертвователь направлял не для конкретного ребенка, а с пожеланием потратить их на уставные цели.

— Однако анализ наших сборов показывает, как от года к году растет доля адресных пожертвований и неумолимо сокращается доля безадресных,— говорит президент Русфонда Лев Амбиндер.— В 2024 году безадресные практически сошли на нет. Мы думаем о будущем, и вопрос «А что дальше?» — главный в этих раздумьях. Ответ мы нашли в таком инструменте, как целевой капитал. Мы уверены: построив прочный фундамент в виде крупного целевого капитала, мы сможем продолжать свои программы помощи и внедрять инновации в детское здравоохранение России.

Основные программы, которые Русфонд планирует финансировать с помощью эндаумента, давно и хорошо известны нашим читателям. Это передовые методы лечения детей с онкологическими заболеваниями, пороками сердца, хрупкими костями, тяжелыми формами сколиоза… А еще оснащение больниц новейшими медицинскими технологиями, поддержка Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, расширение помощи беженцам, которые находятся в пунктах временного размещения на территории России.

При этом может возникнуть вопрос: «Если фонд создает эндаумент, значит ли это, что он прекращает программу адресной помощи?» Нет, наоборот, фонд целевого капитала создается для того, чтобы эти программы усилить, расширить, сделать отдельные направления более устойчивыми.

Целевой капитал — это часть имущества НКО, сформированная за счет частных и корпоративных пожертвований. Эндаумент позволит Русфонду не зависеть только от разовых пожертвований и экономических условий, а иметь устойчивый финансовый ресурс, своего рода подушку безопасности, позволяющую работать системно и эффективно.

Слово «эндаумент» созвучно со словом «фундамент». Фонд целевого капитала — надежная основа для долговременной и стабильной работы. Самый известный эндаумент в мире — Нобелевская премия. По завещанию Альфреда Нобеля большая часть его наследства была вложена в ценные бумаги, а проценты от прибыли идут на выплату премий ученым и писателям. Самые старые эндаументы — Оксфордского и Кембриджского университетов — существуют уже более 500 лет.

Еще один важный вопрос — доверие. За 28 лет работы Русфонд заслужил надежную репутацию у наших читателей и крупных корпоративных доноров, оказав помощь более 35 тыс. детей.

— Эндаумент — наиболее прозрачный инструмент благотворительности,— отмечает Мария Булыгина, директор специализированного Фонда управления целевым капиталом Томского государственного университета, консультант в сфере целевых капиталов.— Федеральный закон о целевом капитале для НКО вступил в силу 30 декабря 2006 года. И он строго регулирует всю деятельность в этой области. Переживать, что ваше пожертвование куда-то исчезнет или будет использовано не по адресу, не стоит. Кроме обязательной отчетности в Минюсте РФ и налоговой инспекции фонд целевого капитала обязан предоставить жертвователю информацию о том, какой доход принесло его пожертвование и на какие цели были направлены эти средства. Многие фонды также ведут реестры своих жертвователей, их имена вносятся в специальные книги и остаются в истории и в памяти людей. Как бы пафосно это ни звучало, но это действительно так — человек буквально вписывает свое имя в вечность. А еще целевой капитал может быть назван в честь основного жертвователя, увековечивая память о нем и его благотворительных инициативах.

Если вы готовы вместе с нами подумать о завтрашнем дне, то любой ваш вклад будет принят с благодарностью, а его значение сложно переоценить.

3 млн руб.— это много или мало? Для одного обычного человека, пожалуй, много. Для всех нас вместе — читателей и жертвователей Русфонда — вполне посильно. Но самое ценное — этот вклад позволит дать старт эндаументу, надежному ресурсу, который будет спасать жизни и поддерживать детей на протяжении многих лет.

Это только в сказке трудно было сложить слово «вечность».

Сделав вклад один раз, вы помогаете на многие годы!

Внести пожертвование в фонд целевого капитала можно на сайте rusfond.capital.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда