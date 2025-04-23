ВЭФ ополчился на основателя

Главу Давосского форума подозревают в финансовых махинациях. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Клаус Шваб тратил деньги организации на массаж в отелях, а также разрешал коллегам снимать в банкоматах тысячи долларов от своего имени. По данным журналистов, в преступной схеме оказалась замешана и супруга Шваба. Она якобы проводила платные встречи с гостями форума, чтобы снять подозрения с мужа и оправдать его поездки на курорты класса «люкс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

При этом семья Швабов все обвинения отрицает и готовит иск против информаторов газеты. По словам основателя форума, он всегда возвращал заимствованные средства. Форум выживет, но влияние Давоса слабеет, и это не связано со скандалами, считает исполнительный директор Института экономической политики имени Гайдара Сергей Приходько: «Это же общественная организация, она не принимает никаких решений. Главное, чтобы было какое-то руководство, которое бы также продолжило привлекать достойных людей, которые бы приезжали в хорошее место, обменивались мнениями. Не думаю, что это как-то особенно должно повлиять.

Фигура основателя, конечно, влияет на развитие такой глобальной финансовой экономической структуры. Особенно на начальном этапе нужны определенные организационные способности. Новый глава должен быть какой-нибудь тяжеловес. Сейчас, несомненно, Всемирный экономический форум в меньшей степени влияет на мировую экономику из-за всех проблемных моментов и в Европе, и в Соединенных Штатах. Но там собираются, с одной стороны, экономисты вплоть до лауреатов Нобелевских премий, с другой стороны, чиновники, принимающие решения. Обмен мнениями, соответственно, оказывает влияние на принятие каких-то решений в будущем.

Мне кажется, из-за этих обвинений репутация форума не очень пострадает. Мы же исходим из того, что все это правда. А если все это не подтвердится и окажется злостной анонимкой, о чем тогда говорить?»

Помимо прочего, источники The Wall Street Journal утверждают, что руководство Всемирного экономического форума десятилетия игнорировало случаи сексуальных домогательств внутри организации, а также гендерной и расовой дискриминации. Представители организации, в свою очередь, заявили, что серьезно отнеслись к обвинениям и ждут результатов расследования. Сам Шваб объявил об отставке незадолго до опубликованных утечек, сославшись на свой возраст. В марте ему исполнилось 87 лет.

Альтернативы Давосу в мире нет, поэтому форум сохранится в прежнем виде, говорит профессор Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский: «Репутационные потери для Давосского форума, конечно, неизбежны в данной ситуации. Те обвинения, которые выдвинуты в адрес Клауса Шваба, пока выглядят не совсем серьезно, спекулятивно. Нет никаких доказательств. Надо, наверное, дождаться результатов судебного иска, о котором заявил сам Клаус Шваб. Если суд встанет на его сторону, тогда репутационный ущерб для Давосского форума будет минимальным. В ином случае, конечно, ущерб будет больше.

С учетом огромного авторитета и истории ВЭФ в Давосе, он должен выжить. Потому что другой сравнимой с ним площадки международного общения для бизнеса и политических лидеров пока не существует. Заслуги Всемирного экономического форума очевидны, они признаны всеми, как и заслуги самого Клауса Шваба. С приходом нового главы может измениться политика форума, например, в нем будут принимать участие представители РФ. Поскольку Россия когда-то уже участвовала, мы помним, что Владимир Путин был там однажды, когда он был премьером. Но все будет зависеть от исхода нынешних политических договоренностей по конфликту на Украине. В случае позитивных договоренностей, с которыми будет согласна большая часть международного сообщества, конечно, участие России в этом форуме будет возобновлено».

Россия не участвует в Давосском форуме с 2022 года. Тогда в организации заявили, что отношения с Москвой «замораживаются» из-за санкций на фоне украинского конфликта. Клаус Шваб, в свою очередь, говорил, что боевые действия вновь напомнили ему о тяжелом детстве в годы Второй мировой войны.

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Леонид Пастернак