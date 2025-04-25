Внутренний корд

Соня Балушкина живет с родителями и тремя младшими сестрами в Южно-Сахалинске. У девочки правосторонний грудопоясничный сколиоз, который достиг уже 4-й, самой тяжелой степени. Прежнее лечение Соне помогло лишь на время, и сегодня она постоянно чувствует боль, задыхается и быстро устает. Девочке нужна срочная высокотехнологичная операция. Московские хирурги готовы ее провести — установить гибкую конструкцию, которая выпрямит позвоночник, сохраняя его подвижность. Но оплата дорогой операции для родителей Сони непосильна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Когда в минуты отчаяния Соня спрашивает родителей, за что ей эти муки, они отвечают: «Это испытание, которое тебе нужно пройти, ты справишься»

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Когда в минуты отчаяния Соня спрашивает родителей, за что ей эти муки, они отвечают: «Это испытание, которое тебе нужно пройти, ты справишься»

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

В семье Балушкиных женщин в пять раз больше, чем мужчин.

— Как вам живется в женском царстве? — спрашиваю Михаила.

Пока глава семьи обдумывает ответ, его опережает жена Ксения.

— Непросто! — смеясь, говорит она.

— Я вам так скажу,— определяется с ответом Михаил,— я всегда хотел быть окруженным со всех сторон прекрасным полом. И вот моя мечта сбылась.

Здесь нет типичных для таких семей шуток про хотя бы одного сына. Все девочки — ожидаемые и желанные. Мие всего два с половиной года, она на правах самой младшей всеми командует. Марьяне шесть лет, она собирается в первый класс — и обычной школы, и музыкальной. Добрая, открытая, очень любит животных и мечтает стать ветеринаром. Ульяне восемь, у нее в хорошем смысле непростой характер: если что-то решила, то уж точно настоит на своем и доведет до конца. А еще она творческая личность — театральная студия, хор, баян и фортепиано. И явно что-то еще появится, предполагают родители.

А Соня — самая старшая из сестер. И в семье у нее роль своего рода «второй мамы»: она помогает Ксении и по дому, и в воспитании младших девчонок. Она для них и пример для подражания, и наставница, и старший товарищ, и верный друг. Соня очень спокойная. Многие годы ее главным увлечением было рисование, она занималась в художественной школе. Но в какой-то момент поняла, что больше всего хочет изучать иностранные языки, а именно английский, китайский, французский и испанский. Что у Сони все получится, никто не сомневается — за тот же английский она взялась с таким рвением, что спустя три месяца неустанного изучения заговорила на нем. И даже дома часто сбивается на английский — ее спрашивают, как дела, а девочка в ответ: «I’m okay, thank you».

Но вообще-то у Сони все не окей. Когда девочке было пять, родители заметили, что правое плечо у нее выше левого. Рентген выявил сколиоз 1-й степени. Врачи рекомендовали занятия лечебной физкультурой, массаж, плавание. Впоследствии к этим рекомендациям добавилась еще одна: ношение жесткого корсета по 22 часа в сутки. Соня выполняла все эти предписания, и до поры все было неплохо — угол искривления позвоночника не увеличивался. Девочка даже занималась танцами. Но когда Соне исполнилось двенадцать, она значительно выросла — и вот тут начались боли в поясничном и грудном отделах позвоночника. Консервативное лечение и ношение корсета продолжали, но тщетно. Усилилась боль в спине, позвоночник все сильнее кривился, деформировалась грудная клетка, менялась походка. Сколиоз достиг 4-й степени. Оформили инвалидность.

Михаил и Ксения искали способы справиться с этой бедой и узнали о Центре патологии позвоночника в столичном Клиническом госпитале на Яузе, где операции на позвоночнике проводят по самым передовым технологиям. В ноябре прошлого года Ксения привезла дочь в эту клинику на консультацию. Медики объяснили, что Соне требуется срочная операция и провести ее предпочтительнее с использованием технологии VBT (Vertebral Body Tethering). Суть технологии в следующем: вместо жесткой металлоконструкции используется гибкий шнур-корд. Это позволяет корректировать деформацию позвоночника и сохранить его подвижность. Пациенты после таких операций достаточно быстро восстанавливаются и в среднем уже через полтора месяца готовы к активным физическим нагрузкам.

Сейчас Соня очень стесняется своей изменившейся внешности. Носит максимально свободную одежду и лишний раз старается не выходить из дома. Когда в минуты отчаяния девочка спрашивает родителей: «За что мне это?», ей отвечают: «Твой позвоночник — это твой внутренний стержень. Это испытание, которое тебе нужно пройти, чтобы стать по-настоящему сильной. Ты справишься».

Объяснение звучное, но неточное — никакого стержня в Соню устанавливать не будут, натянут внутри Сони корд. Врачи готовы оперировать, но операция стоит дорого, таких денег в многодетной семье нет. Зато помочь Соне можем мы — и мы не упустим такую возможность.

Для спасения Сони Балушкиной не хватает 717 673 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Сони правосторонний грудопоясничный сколиоз 4-й степени, прогрессирующая форма. В связи с быстрым увеличением деформации позвоночника, прогрессирующей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, выраженным болевым синдромом девочке необходимо хирургическое лечение. Применение новой технологии VBT позволит полностью устранить деформацию позвоночника и сохранит его подвижность. Надеюсь, после операции Соня сможет вернуться к обычному образу жизни». Стоимость операции 2 098 673 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 300 000 руб. ООО «Институт исходный код» — еще 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Сахалин» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 717 673 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Соню Балушкину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Сониной мамы — Ксении Николаевны Балушкиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Евгения Васильева, Сахалинская область